Трети новосибирцев не хватает денег даже на продукты питания
Почти половина новосибирцев с трудом дотягивает до зарплаты, результаты исследования опубликовали аналитики «HeadHunter».
Почти половина новосибирцев с трудом дотягивает до зарплаты, результаты исследования опубликовали аналитики «HeadHunter».
Оплатить основные расходы могут всего 23% горожан. 45% жителей города с трудом дотягивают до зарплаты. Еще 32% новосибирцев признались, что денег не хватает даже на еду и коммунальные платежи.
Горожане
Менее 5% жителей города считают свою зарплату достойной.
«Наибольшим количеством респондентов, удовлетворенных уровнем собственной заработной платы, представлена профессиональная область добычи сырья — 39%», — отметили специалисты.
К основным статьям расходов новосибирцев аналитики отнесли еду — 79%, коммунальные платежи — 33%, аренда квартир и комнат — 37%, содержание автомобиля — 32% и расходы на детей — 25%.
«По сравнению с исследованием предыдущего года заметно повышение доли таких статей расходов, как одежда, уход за собой и медицинское обслуживание», — добавили в