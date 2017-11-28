Трети новосибирцев не хватает денег даже на продукты питания

Оплатить основные расходы могут всего 23% горожан. 45% жителей города с трудом дотягивают до зарплаты. Еще 32% новосибирцев признались, что денег не хватает даже на еду и коммунальные платежи.

Горожане по-разному справляются с ситуацией — 30% выбирают дополнительную подработку, 28% ждут помощи от супруга, еще 27% просят деньги у родителей.

Менее 5% жителей города считают свою зарплату достойной.

«Наибольшим количеством респондентов, удовлетворенных уровнем собственной заработной платы, представлена профессиональная область добычи сырья — 39%», — отметили специалисты.

К основным статьям расходов новосибирцев аналитики отнесли еду — 79%, коммунальные платежи — 33%, аренда квартир и комнат — 37%, содержание автомобиля — 32% и расходы на детей — 25%.