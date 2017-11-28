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13:36 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Роскосмос намерен построить в Нижегородской области комплекс хранения ракетного топлива

Госкорпорация Роскосмос намерена построить в Нижегородской области комплекс хранения, подготовки и выдачи топлива Т-1 и нафтила. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Источник: Reuters

11 декабря 2017 года будут подведены итоги открытого конкурса на право выполнения опытно-конструкторских работ «Создание комплекса хранения, подготовки и выдачи топлива Т-1 и нафтила. Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет». Из федерального бюджета на эти цели планируется направить 533,8 млн рублей, в том числе 49,6 млн рублей — в 2017 году, 60 млн рублей — в 2018 году, 90 млн рублей — в 2019 году, 195 млн рублей — в 2020 году, 139,2 млн рублей — в 2021 году. Где конкретно будет расположен объект, в документации не сообщается.

Согласно техзаданию, комплекс должен обеспечивать замер уровня и температуры отлива, отбор проб, прием топлива из цистерн, прокачивание, фильтрацию и сепарацию, проведение анализов, хранению и выдачу. До конца октября 2021 года подрядчик должен будет разработать эскизный проект и рабочую конструкторскую документацию для изготовления технологического оборудования, изготовить само оборудование, провести испытания и пуско-наладочные работы.

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