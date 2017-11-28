10 школ Новосибирска вошли в топ-500 лучших школ России

Критериями, на основе которых формируются рейтинг топ-500, являются результаты основного государственного экзамена и Всероссийской олимпиады школьников. В рейтинге регионов России в 2016/2017 учебном году Новосибирская область заняла восьмое место после Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Московской области, Челябинской области, Самарской области, Республики Башкортостан.

В перечень вошли десять общеобразовательных организаций Новосибирска: «Вторая Новосибирская гимназия», гимназия № 6 «Горностай», лицей № 9, гимназия № 1, лицей № 130 имени академика Лаврентьева, гимназия № 7 «Сибирская», «Лицей информационных технологий», СОШ № 207, «Экономический лицей», специализированный учебно-научный центр университета (СУНЦ НГУ).

При этом четыре общеобразовательных организации Новосибирска подтверждают этот статус в пятый раз, шесть — в третий раз.