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12:44 (мск), источник: Вести - Пермь

Минздрав: Детская краевая больница в оптимизации не нуждается

Минздрав опроверг информацию о закрытии отделения в детской краевой больнице.

Источник: Вести - Пермь

Сообщения появились в социальных сетях, однако ведомство рассказало, что это лишь слухи. Министерство здравоохранения Пермского края в официальном пресс-релизе сообщает, что закрытие отделения КДКБ никто не планирует. Более того, оно никогда не обсуждалось. Ведомство также уточняет, что детская краевая больница — одна из самых продвинутых учреждений детского здравоохранения Пермского края, не нуждается в подобных оптимизационных решениях.

Министерство здравоохранения Пермского края: «Сейчас рабочая группа при Минздраве Пермского края прорабатывает детальную концепцию развития педиатрической службы края. Так, на базе КДКБ обсуждаются варианты создания центров детской кардиоревматологии, гастроэнтерологии и гематологии. На базе Городской детской клинической больницы № 3 сейчас рассматривается вопрос создания детской больницы неотложной помощи, а в ДКБ им. Пичугина — детского неврологического центра».

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