Минздрав: Детская краевая больница в оптимизации не нуждается

Сообщения появились в социальных сетях, однако ведомство рассказало, что это лишь слухи. Министерство здравоохранения Пермского края в официальном пресс-релизе сообщает, что закрытие отделения КДКБ никто не планирует. Более того, оно никогда не обсуждалось. Ведомство также уточняет, что детская краевая больница — одна из самых продвинутых учреждений детского здравоохранения Пермского края, не нуждается в подобных оптимизационных решениях.