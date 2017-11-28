Минздрав: Детская краевая больница в оптимизации не нуждается
Минздрав опроверг информацию о закрытии отделения в детской краевой больнице.
Минздрав опроверг информацию о закрытии отделения в детской краевой больнице.
Сообщения появились в социальных сетях, однако ведомство рассказало, что это лишь слухи. Министерство здравоохранения Пермского края в официальном
Министерство здравоохранения Пермского края: «Сейчас рабочая группа при Минздраве Пермского края прорабатывает детальную концепцию развития педиатрической службы края. Так, на базе КДКБ обсуждаются варианты создания центров детской кардиоревматологии, гастроэнтерологии и гематологии. На базе Городской детской клинической больницы № 3 сейчас рассматривается вопрос создания детской больницы неотложной помощи, а в ДКБ им. Пичугина — детского неврологического центра».