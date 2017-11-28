Фестиваль Kamwa-2018 пройдет в Перми
Международный фестиваль Kamwa в 2018 году сменит площадку и пройдет в Перми.
Международный фестиваль Kamwa в 2018 году сменит площадку и пройдет в Перми.
Ранее мероприятие проводилось в Хохловке.
О смене площадки сообщила директор фестиваля Наталия Шостина в Facebook.
«Приняли решение по фестивалю в следующем году. Kamwa в городе! Хотим подарить в юбилейный год Перми много хорошей музыки. Формат фестиваля — музыкальная локация на разных городских площадках и открытых пространствах. Поездка в Москву и участие в музыкальных событиях World Music очередной раз подтвердили, что Kamwa имеет отличный рейтинг в России», — отметила госпожа Шостина.
Она также добавила, что переезд из Хохловки — «временное явление». «Любим Хохловку и надеемся, что Kamwa в Хохловке — отличный формат крупного регионального события. Но развивать фестиваль в музее и на территории Хохловского поселения нужно при взаимной заинтересованности и за столом переговоров», — резюмировала Наталия Шостина.