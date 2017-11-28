Фестиваль Kamwa-2018 пройдет в Перми

«Приняли решение по фестивалю в следующем году. Kamwa в городе! Хотим подарить в юбилейный год Перми много хорошей музыки. Формат фестиваля — музыкальная локация на разных городских площадках и открытых пространствах. Поездка в Москву и участие в музыкальных событиях World Music очередной раз подтвердили, что Kamwa имеет отличный рейтинг в России», — отметила госпожа Шостина.