На Малаховом кургане в Севастополе нашли военное укрепление

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости Крым рассказала заведующая отделом истории Великой Отечественной войны Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Ирина Агишева.

Помещение во время прокладки дорожки на кургане вскрыл бульдозер. Работы проводились в рамках масштабной реконструкции, которая началась год назад.

«У нас есть воспоминания одного из бойцов батареи Матюхина, которые позволяют нам говорить, что, скорее всего, это кубрик для личного состава батареи. Чтобы абсолютно точно сказать, что это за объект, нужно детально его исследовать», — сказал Агишева.

В то же время директор музея Николай Мусиенко заявил РИА Новости Крым, что находка стала для учреждения неожиданным, но радостным событием. «Никто не мог предположить, что под дорогой окажутся укрепления», — пояснил он.

По словам специалистов музея, от кубрика отходят дополнительные ходы, которые, «возможно, ведут к орудию».

Работы в месте обнаружения помещения приостановлены. Найденный объект накрыли строительной пленкой.

«После обнаружения объекта мы обратились в МЧС, правоохранительные органы, а также в Русское военно-историческое общество, где нам посоветовали поисковый отряд, который может исследовать находку», — отметил Мусиенко.

В перспективе находка может стать еще одним объектом музейного комплекса «Малахов курган».

Двухорудийная батарея капитан-лейтенанта Алексей Матюхина (вначале № 111, затем № 701) принимала активное участие в обороне Севастополя в 1941—1942 годах. 30 июня 1942 года, израсходовав весь боеприпас, оставшиеся в живых бойцы батареи подорвали орудия.

После войны, в 1958 году, на месте батареи Матюхина были установлены две 130-мм пушки с эсминца «Бойкий». Эти пушки, а также склады боеприпасов и командный пункт, образуют комплексный памятник защитникам Малахова кургана периода второй героической обороны.