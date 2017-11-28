Сколько зарабатывают водители и кондукторы в Астане
В системе городского общественного транспорта Астаны задействовано почти 4000 работников.
В системе городского общественного транспорта Астаны задействовано почти 4000 работников.
Директор «Автобусного парка 3» Бауржан Тлеубергенов сообщил, сколько получают кондукторы и водители автобусов Астаны, передает BNews.kz.
В системе городского общественного транспорта Астаны задействовано почти 4000 работников.
«В среднем кондуктор зарабатывает 150 тысяч тенге, а водитель — 350 тысяч тенге. В загруженном ритме и режиме на дорогах Астаны водитель достоин получать такую сумму», — отметил Тлеубергенов.
Он также высказал свое мнение касательно кондукторов в автобусах.
«О том, что кондукторы не хулиганят, я не буду говорить. За всеми уследить не получается,
Но во многих случаях к этому подводят сами пассажиры. Лично я бы не хотел видеть кондукторов в автобусах.