Сколько зарабатывают водители и кондукторы в Астане

Источник: Nur.kz

Директор «Автобусного парка 3» Бауржан Тлеубергенов сообщил, сколько получают кондукторы и водители автобусов Астаны, передает BNews.kz.

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В системе городского общественного транспорта Астаны задействовано почти 4000 работников.

«В среднем кондуктор зарабатывает 150 тысяч тенге, а водитель — 350 тысяч тенге. В загруженном ритме и режиме на дорогах Астаны водитель достоин получать такую сумму», — отметил Тлеубергенов.

Он также высказал свое мнение касательно кондукторов в автобусах.

«О том, что кондукторы не хулиганят, я не буду говорить. За всеми уследить не получается, кто-то нарушает процедуру обилечивания, кто-то нарушает дисциплину.

Но во многих случаях к этому подводят сами пассажиры. Лично я бы не хотел видеть кондукторов в автобусах.