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12:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Белове нашли без вести пропавшего 15-летнего подростка

Несовершеннолетний ушел из дома 24 ноября около 20:00 часов.

В Белове найден пропавший 15-летний подросток.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, бабушка пропавшего обратилась в полицию 27 ноября. Она сообщила, что её 15-летний внук ушел из дома в селе Артышта 24 ноября около 20:00 часов. Поисковые мероприятия были начаты незамедлительно. Сотрудники уголовного розыска нашли пропавшего подростка. Все это время он проживал у своих знакомых. Их родители знали, что парень ушел из дома, но не предприняли никаких попыток, чтобы связаться с его родственниками и рассказать им, что подросток у них.

Подростка поместили в социально-реабилитационный центр, инспекторы ПДН проводят проверку.

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