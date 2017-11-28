В Белове нашли без вести пропавшего 15-летнего подростка

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, бабушка пропавшего обратилась в полицию 27 ноября. Она сообщила, что её 15-летний внук ушел из дома в селе Артышта 24 ноября около 20:00 часов. Поисковые мероприятия были начаты незамедлительно. Сотрудники уголовного розыска нашли пропавшего подростка. Все это время он проживал у своих знакомых. Их родители знали, что парень ушел из дома, но не предприняли никаких попыток, чтобы связаться с его родственниками и рассказать им, что подросток у них.