Названо слово года по версии онлайн-словаря Dictionary

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Как определяет словарь, слово complicit означает «быть вовлеченным в незаконное или сомнительное действие, особенно совместно с другими, быть соучастником или вовлеченным в противоправное действие». Также словарь пишет, что это слово имеет значение «на каком-либо уровне быть ответственным за что-то… даже косвенно».

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По данным ресурса, число обратившихся к словарю за разъяснением значения слова «замешанный» выросло более чем на 11000% в начале апреля после интервью дочери президента США Иванки Трамп. Ведущий программы на телеканале CBS спросил Иванку об обвинениях в том, что «она и ее супруг Джаред Кушнер замешаны в действия ее отца». Иванка Трамп ответила, что «если быть замешанным означает иметь желание быть силой добра и оказывать положительное влияние, то она замешана». Также дочь президента США заявляла, что «не знает, что означает «быть замешанным».