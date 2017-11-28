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12:55 (мск), источник: РИА Новости

Названо слово года по версии онлайн-словаря Dictionary

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Онлайн-словарь английского языка Dictionary выбрал словом 2017 года слово «замешанный» (complicit), сообщается на сайте интернет-ресурса.

Источник: Reuters

Как определяет словарь, слово complicit означает «быть вовлеченным в незаконное или сомнительное действие, особенно совместно с другими, быть соучастником или вовлеченным в противоправное действие». Также словарь пишет, что это слово имеет значение «на каком-либо уровне быть ответственным за что-то… даже косвенно».

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По данным ресурса, число обратившихся к словарю за разъяснением значения слова «замешанный» выросло более чем на 11000% в начале апреля после интервью дочери президента США Иванки Трамп. Ведущий программы на телеканале CBS спросил Иванку об обвинениях в том, что «она и ее супруг Джаред Кушнер замешаны в действия ее отца». Иванка Трамп ответила, что «если быть замешанным означает иметь желание быть силой добра и оказывать положительное влияние, то она замешана». Также дочь президента США заявляла, что «не знает, что означает «быть замешанным».

Словарь связывает выбор слова «замешанный» словом года с многочисленными секс-скандалами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. По мнению составителей словаря, «эти влиятельные мужчины не причинили бы вред такому большому количеству людей за такое число лет, если бы в этом не были замешаны их коллеги и устоявшаяся практика проявления безразличия к противоправному поведению». Также выбор редакции связан с высказываниями президента США Дональда Трампа после событий в американском городе Шарлоттсвилль в августе и якобы вмешательством России в выборы США.

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