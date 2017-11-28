Управделами губернатора Приангарья купит сувенирные ручки со вставками из палладия
Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.
Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.
Управление делами губернатора Иркутской области приобретет 40 перьевых сувенирных ручек со вставками из палладия по 10 тысяч рублей за штуку. Кроме того, власти закупят 30 ручек из нержавеющей стали с гравировкой серебром по 4 тысячи рублей каждая. Общая сумма аукциона — 520 тысяч рублей. Соответствующий аукцион размещен на сайте государственных закупок. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
«Корпус ручки премиум класса должен быть изготовлен из ювелирной латуни, глянцевая мерцающая лакировка цвета черного дерева с оригинальной гравировкой. Кроме того, ручка должна содержать гравировку серебром. Текст надписи согласовывается с заказчиком», — говорится в документах закупки.
Еще 30 ручек должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Дизайн с пулевидной формой корпуса. Линия письма — тонкая F.
Аукцион проведут 4 декабря.