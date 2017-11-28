Управделами губернатора Приангарья купит сувенирные ручки со вставками из палладия

Управление делами губернатора Иркутской области приобретет 40 перьевых сувенирных ручек со вставками из палладия по 10 тысяч рублей за штуку. Кроме того, власти закупят 30 ручек из нержавеющей стали с гравировкой серебром по 4 тысячи рублей каждая. Общая сумма аукциона — 520 тысяч рублей. Соответствующий аукцион размещен на сайте государственных закупок. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.