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13:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Ключи вручили переселенцам из аварийного жилья в Тельме

Одиннадцать семей заселились в новые квартиры.

Источник: правительство Иркутской области

Благоустроенные квартиры взамен старых развалюшек. Одиннадцать семей из поселка Тельма стали счастливыми обладателями новых квартир. Сегодня, 28 ноября, ключи им вручила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

Семьи стали участниками программы расселения аварийного жилого фонда, признанного таковым на 1 января 2012 года.

— Есть однокомнатные, двух- и трехкомнатные квартиры, — отметила Светлана Свиркина. — Жилье комфортное, построено по современным технологиям. Установлены приборы учета, сантехника, чистовая отделка выполнена. Все сделано для того, чтобы заехать и жить в комфортных условиях.

Из областного бюджета на строительство выделено 13,2 млн рублей, 270 тыс. рублей — софинансирование местного бюджета.

Таким образом, программа расселений аварийного жилья в Тельме закрыта. В скором времени в Усольском районе введут в эксплуатацию еще семь домов в поселке Новомальтинск, в которые переселятся 76 семей.

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