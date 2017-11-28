Каток открыли на отремонтированном стадионе «Металлург» в Шелехове

Каток залили на отремонтированном стадионе «Металлург» в Шелехове. Сейчас там работает прокат лыж и коньков, а также теплая раздевалка и буфет. В темное время суток поле хорошо освещено за счет мощных световых мачт, установленных в рамках первого этапа ремонта. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе «РУСАЛа».

Более 10 лет на спортивном объекте не проводился даже косметический ремонт, но в 2017 году РУСАЛ инициировал большую реконструкцию в два этапа. Уже закончился первый этап ремонта, в рамках которого заменили ограждение, установили новые трибуны и современную систему освещения. Стоимость всех работ составила более 11,5 млн рублей.

«Реконструкция продолжится и в следующем году. На стадионе появится новое профессиональное футбольное поле, тартановые беговые дорожки. Кроме того, объект будет внесен в реестр спортивных площадок России и сможет принимать соревнования федерального уровня. В 2018 году на продолжение работ мы направим еще 27 млн рублей», — рассказал генеральный директор Иркутского алюминиевого завода Олег Буц.