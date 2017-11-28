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13:44 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Каток открыли на отремонтированном стадионе «Металлург» в Шелехове

Поле освещено мощными световыми мачтами, раздевалкой, буфетом, а также прокатом лыж и коньков.

Каток залили на отремонтированном стадионе «Металлург» в Шелехове. Сейчас там работает прокат лыж и коньков, а также теплая раздевалка и буфет. В темное время суток поле хорошо освещено за счет мощных световых мачт, установленных в рамках первого этапа ремонта. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе «РУСАЛа».

Более 10 лет на спортивном объекте не проводился даже косметический ремонт, но в 2017 году РУСАЛ инициировал большую реконструкцию в два этапа. Уже закончился первый этап ремонта, в рамках которого заменили ограждение, установили новые трибуны и современную систему освещения. Стоимость всех работ составила более 11,5 млн рублей.

«Реконструкция продолжится и в следующем году. На стадионе появится новое профессиональное футбольное поле, тартановые беговые дорожки. Кроме того, объект будет внесен в реестр спортивных площадок России и сможет принимать соревнования федерального уровня. В 2018 году на продолжение работ мы направим еще 27 млн рублей», — рассказал генеральный директор Иркутского алюминиевого завода Олег Буц.

В день открытия катка на «Металлурге» стартовал благотворительный новогодний марафон РУСАЛа «Верим в чудо, творим в чудо». В этом году в нем принимают участие 10 команд волонтеров — это сотрудники шелеховских промышленных предприятий, представители молодежных и общественных организаций, депутаты и бизнесмены. До конца декабря они будут реализовывать благотворительные инициативы для своих подшефных коллективов и получать за это баллы. В финале марафона команды-победители обменяют баллы на денежные сертификаты от Центра социальных программ РУСАЛа и передадут их социальным учреждениям.

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