Лучшим в России центром СПИД признан иркутский

Высокую оценку государственной медицинской организации, противодействующей в регионе одному из серьёзных социально значимых заболеваний, дало медицинское сообщество и Минздрав РФ. Одним из главных критериев при определении лучшего регионального профильного учреждения в России стала эффективность предпринимаемых мер по противодействию распространения ВИЧ-инфекции и лечению уже выявленных больных.

В Иркутской области, где проблема этого недуга стоит остро уже много лет, продолжается усиление профилактических акций. Их результатом можно назвать стабилизацию эпидемического процесса на одной из самых проблемных территорий региона — в Иркутске. В городе, где болен уже каждый 50-ый житель, где сосредоточены 35% всех пациентов с ВИЧ, уже третий год подряд заболеваемость не растёт. Всё это происходит на фоне существенного увеличения охвата тестированием и повышения интереса к проблеме ВИЧ/СПИДа у населения. Доля здоровых детей, появляющихся на свет от ВИЧ-положительных мам, держится на уровне 98%. Благодаря импортозамещению дорогих зарубежных лекарств на эффективные отечественные препараты антиретровирусной терапии, производимые, в том числе, в Иркутске и в Усолье-Сибирском, стоимость лечения нового больного для государства снизилась до 17 тыс. рублей в год. Это позволило существенно увеличить число больных, принимающих терапию. При этом, как и прежде, медикаменты нуждающимся предоставляются бесплатно.

«Мы рады, что наш колоссальный объём работы, наша борьба не остались незамеченными, — рассказала Юлия Плотникова. — По сути это только первые шаги в верном направлении. Поскольку сложная ситуация с распространением ВИЧ-инфекции накапливалась в регионе десятилетиями, то и решить её в одночасье не получится. И любое малейшее изменение в лучшую сторону даётся ценой больших усилий. Я считаю, что эти наши усилия сегодня были награждены по заслугам. Наш центр следит за последними достижениями технологий, но строго говоря, мы идём тем же путём, который прошли многие страны, справившиеся с этой болезнью. И им на это тоже понадобились значительные временные и трудовые затраты. Поэтому не только врачам и другим ответственным специалистам, но и всему населению нашего региона нужно набраться терпения и решимости противостоять этой общей проблеме».

К 1 декабря — учреждённому ООН Всемирному дню борьбы со СПИДом — в Иркутской области дополнительно усилено просвещение в вопросах ВИЧ-инфекции. В этом году средства федерального и областного бюджета Центр СПИД также направил на деятельность некоммерческих организаций, занимающихся профилактикой среди уязвимых и особо уязвимых к болезни групп населения. Работники «Красного креста», выигравшего аукцион, выезжают в с лекциями и профилактическими беседами, а также с тестированием и консультированием в места лишения свободы, в реабилитационные центры для наркозависимых, для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также в салоны досуга и сауны, в клубы для ЛГБТ. Предпринятые Центром СПИД меры, по мнению его главного врача, помогут выйти в особые, закрытые от остального общества социальные слои. Зачастую по разным причинам они не получают полного объёма медицинских и профилактических услуг, хотя имеют на них такие же права, как и другие граждане России. Кроме того, всемирно известно, что от работы с лицами данной категории во многом зависит дальнейшее течение эпидемии.

С 24 ноября в Иркутской области также проходят мероприятия в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Врачи, медработники, волонтёры, психологи и педагоги напоминают в студентам высших и средне-специальных учебных заведений, а также сотрудникам крупных предприятий о правилах безопасного в отношении ВИЧ поведения. Желающие могут сдать анонимно экспресс-тест на ВИЧ, результаты которого сообщают уже через 15 минут. Узнать свой ВИЧ-статус в рамках акции также можно в специально оборудованной выездной лаборатории, открытой в минувшую пятницу в ТРК «КомсоМолл». Она будет работать до 2 декабря с 12.00 до 18.00 на первом этаже торгового комплекса возле гипермаркета «ОКЕЙ». За первые три дня через неё прошли 253 человека. Зафиксированы три вновь выявленных положительных результата.

В Иркутской области живут более 35 тыс. человек с вирусом иммунодефицита в организме. В условиях столь сильного распространения болезни врачи рекомендуют узнать свой ВИЧ-статус. Даже если он окажется положительным, его раннее выявление будет способствовать своевременному началу лечения. А это, в свою очередь, увеличивает шансы на сохранение здоровья, на рождение детей без ВИЧ, на долгую и качественную жизнь.