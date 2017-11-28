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13:49 (мск), источник: РИА Новости

Второй пуск с Восточного обернулся провалом: 19 спутников не выведены

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Второй в истории успешный запуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный» закончился неудачей на участке полета разгонного блока «Фрегат»: гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2−1 и 18 микроспутников либо упали в океан, либо не выведены на расчетную орбиту.

Источник: РИА Новости

«Основной задачей пуска являлось выведение на солнечно-синхронную орбиту космического аппарата “Метеор-М” № 2−1. В результате работы РН (ракеты-носителя) “Союз-2.1б” головной блок в составе РБ (разгонного блока) “Фрегат” и КА (космического аппарата) “Метеор-М” был выведен на заданную промежуточную орбиту. Однако в ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить связь в связи с отсутствием его на целевой орбите», — заявил Роскосмос.

Основную полезную нагрузку запуска составлял российский аппарат «Метеор-М» № 2−1. В виде попутной нагрузки вместе на орбиту на «Союзе» были отправлены 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе «Бауманец-2» (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также планировалось вывести спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).

Во время загрузки произошла ошибка.

Утраченный высокотехнологичный груз

«Метеор-М» № 2−1 — третий спутник космической группировки «Метеор-3М», предназначенной для контроля чрезвычайных ситуаций, мониторинга климата и прогнозирования погоды. Кроме того, с помощью этих спутников можно оценивать условия для полетов авиации.

С помощью аппарата могли бы быть получены глобальные и локальные изображения облаков у поверхности Земли, ледового и снежного покрова в разных диапазонах.

Данные, которые мог бы получать спутник, позволили бы определять температуру на поверхности морей, распределение температуры и влажности в атмосфере Земли, а также оценивать составляющие радиационного баланса системы «Земля-атмосфера».

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Информацию с «Метеора-М» № 2 могли бы одновременно получать 150 ледовых, наземных и морских платформ системы сбора данных. Устройство для сканирования облачного и ледяного покрова, а также фурье-спектрометр для изучения температуры и влажности атмосферы дали бы возможность «видеть» участки Земли шириной около 3 тысяч километров.

Также на орбиту не будет доставлен «Бауманец-2» — аппарат, разработанный студентами МГТУ имени Баумана и созданный по заказу университета в НПО машиностроения. По информации из открытых источников, на его борту была установлена камера разрешением от 18 до 36 метров, малоразмерная лазерная двигательная установка с низким потреблением энергии, предназначенная для экспериментальной отработки, а также вычислительная аппаратура для экспериментов, в том числе для проверки радиоэлектронных компонентов элементной базы на радиационную стойкость.

С Восточного также не удалось вывести на орбиту спутники LEO Vantage — группировка малых аппаратов связи должна была начать работу в 2021 году, AISSat — серия норвежских спутников мониторинга морей, IDEA — спутники анализа состояния воздушного покрова, используемые NASA и NOAA (управление по исследованию океанов и атмосферы США) и SEAM — аппараты для исследования магнитного и электрического полей магнитосферы Земли, созданные консорциумом восьми предприятий из Швеции, Германии, Украины, США, Дании, Венгрии и Италии.

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