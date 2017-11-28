Больше всего в Челябинской области рожали в 1950 году

В декабре нынешнего года органы ЗАГС Челябинской области отметят 100-летие. Появились они сначала в составе Народного комиссариата внутренних дел. Полностью функции по регистрации рождения, смерти, брака, а через некоторое время и разводов перешли в руки сотрудников ЗАГС Челябинской области в 1926 году. Архив госкомитета — это огромное количество пухлых церковно-приходских книг (ранее народившихся и умерших записывали в церковных приходах) и «гроссбухов» советского периода.

ОЦИФРОВАТЬ ЧЕРНИЛА И ГРИФЕЛЬНЫЙ КАРАНДАШ.

После того, как Советы взяли власть в стране в свои руки, записи ведутся на русском языке. Но до революции в церковно-приходских книгах встречаются записи арабской вязью: регион исстари был многонациональным, многоконфессиональным.

Сейчас у сотрудников ЗАГС Южного Урала огромное по масштабам и кропотливости задание: весь громадный архив они оцифровывают, переводя бумажные документы в электронный формат. Много хлопот с документами 20−30-х годов. Записи, выполненные чернилами, химическим карандашом, а иногда и простым грифельным, выцвели и поистерлись. И тут приходится быть и графологом, и аналитиком, и лаборантом.

Зато через год у жителей и уроженцев Челябинской области появится возможность запросить любой документ, касаемый себя или своей семьи, в электронном формате.

ГРАФИК НА МИЛЛИМЕТРОВКЕ.

На эфир радио «Комсомольская правда» — Челябинск председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих и начальник информационного отдела ГК по делам ЗАГС Владислав Поволоцкий пришли с… рулоном миллиметровой бумаги. На склеенных листах — диаграмма кривой рождаемости и смертности в Челябинской области с 1926 года по наши дни.

— Когда на Южном Урале был пик рождаемости?

— В 1950 году. Тогда на свет появилось 62 150 ребятишек. Перешагнуть это цифру мы пока не можем. Сейчас в год рождается около 50 тысяч детей.

— То есть, прошло всего пять лет после победы в Великой Отечественной войне, а на Южном Урале выходили замуж, рожали детей…

— Да. Тогда были введены серьезные меры стимулирования рождаемости для постепенной компенсации потерь, понесенных в войне. Льготы получили мамы, и особенно — одинокие. Появились специализированные магазины для новорожденных, в ЗАГСах малышей регистрировали торжественно, с вручением подарков.

Сейчас мы не можем перешагнуть за 50 тысяч новорожденных в год. А демографическая яма случилась в 1997 году. В тот год в Челябинской области появилось на свет всего 25 тыс малышей. Последствия демографической ямы мы ощущаем и сегодня.

— Тогда о смертности в 1950 году: сколько на Южном Урале было зарегистрировано?

— Минимальные значения. В тот год умерло 14 тыс 128 человек.

В годы войны самым тяжелым по потерям стал 1944 год. Тогда в тыловой Челябинской области скончалось 35 тыс. 800 человек. Люди умирали от недоедания, лишений, болезней, тяжелого труда.

— А в 90-е годы сколько мы теряли?

— 90-е стали самыми тяжелыми для региона с точки зрения потерь. Так, в 1994 году в Челябинской области умерло 45 тысяч человек. Больше, чем в 1944 году.

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ МАМОЧЕК: ГОДЫ НЕ ПОМЕХА!

Выяснили в Государственном комитете по делам ЗАГС региона и средний возраст родительниц на сегодняшний день.

52% мамочек — 20 — 25 лет.

40% — 30 — 39 лет. Эти мамы «идут» в роддом как за вторым и последующими детьми, так и за первенцами.

4% — до 20 лет.

2% — после 40 лет.

КСТАТИ.

За 10 месяцев 2017 года на Южном Урале появилось на свет более 34 тысяч человек.

Самыми популярными именами стали:

Девочки: Софья, Виктория, Мария, Анна.

Мальчики: Артем, Александр, Максим, Михаил.

Самыми редкими:

Девочки: Венера, Святослава, Каролина, Земфира.