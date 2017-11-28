Больше всего в Челябинской области рожали в 1950 году
Мы и сегодня не можем перескочить через послевоенный рекорд.
Мы и сегодня не можем перескочить через послевоенный рекорд.
В декабре нынешнего года органы ЗАГС Челябинской области отметят 100-летие. Появились они сначала в составе Народного комиссариата внутренних дел. Полностью функции по регистрации рождения, смерти, брака, а через некоторое время и разводов перешли в руки сотрудников ЗАГС Челябинской области в 1926 году. Архив госкомитета — это огромное количество пухлых
ОЦИФРОВАТЬ ЧЕРНИЛА И ГРИФЕЛЬНЫЙ КАРАНДАШ.
После того, как Советы взяли власть в стране в свои руки, записи ведутся на русском языке. Но до революции в
Сейчас у сотрудников ЗАГС Южного Урала огромное по масштабам и кропотливости задание: весь громадный архив они оцифровывают, переводя бумажные документы в электронный формат. Много хлопот с документами 20−30-х годов. Записи, выполненные чернилами, химическим карандашом, а иногда и простым грифельным, выцвели и поистерлись. И тут приходится быть и графологом, и аналитиком, и лаборантом.
Зато через год у жителей и уроженцев Челябинской области появится возможность запросить любой документ, касаемый себя или своей семьи, в электронном формате.
ГРАФИК НА МИЛЛИМЕТРОВКЕ.
На эфир радио «Комсомольская правда» — Челябинск председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих и начальник информационного отдела ГК по делам ЗАГС Владислав Поволоцкий пришли с… рулоном миллиметровой бумаги. На склеенных листах — диаграмма кривой рождаемости и смертности в Челябинской области с 1926 года по наши дни.
— Когда на Южном Урале был пик рождаемости?
— В 1950 году. Тогда на свет появилось 62 150 ребятишек. Перешагнуть это цифру мы пока не можем. Сейчас в год рождается около 50 тысяч детей.
— То есть, прошло всего пять лет после победы в Великой Отечественной войне, а на Южном Урале выходили замуж, рожали детей…
— Да. Тогда были введены серьезные меры стимулирования рождаемости для постепенной компенсации потерь, понесенных в войне. Льготы получили мамы, и особенно — одинокие. Появились специализированные магазины для новорожденных, в ЗАГСах малышей регистрировали торжественно, с вручением подарков.
Сейчас мы не можем перешагнуть за 50 тысяч новорожденных в год. А демографическая яма случилась в 1997 году. В тот год в Челябинской области появилось на свет всего 25 тыс малышей. Последствия демографической ямы мы ощущаем и сегодня.
— Тогда о смертности в 1950 году: сколько на Южном Урале было зарегистрировано?
— Минимальные значения. В тот год умерло 14 тыс 128 человек.
В годы войны самым тяжелым по потерям стал 1944 год. Тогда в тыловой Челябинской области скончалось 35 тыс. 800 человек. Люди умирали от недоедания, лишений, болезней, тяжелого труда.
— А в 90-е годы сколько мы теряли?
— 90-е стали самыми тяжелыми для региона с точки зрения потерь. Так, в 1994 году в Челябинской области умерло 45 тысяч человек. Больше, чем в 1944 году.
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ МАМОЧЕК: ГОДЫ НЕ ПОМЕХА!
Выяснили в Государственном комитете по делам ЗАГС региона и средний возраст родительниц на сегодняшний день.
КСТАТИ.
За 10 месяцев 2017 года на Южном Урале появилось на свет более 34 тысяч человек.
Самыми популярными именами стали:
Девочки: Софья, Виктория, Мария, Анна.
Мальчики: Артем, Александр, Максим, Михаил.
Самыми редкими:
Девочки: Венера, Святослава, Каролина, Земфира.
Мальчики: Иоанн, Енисей, Урал, Марс.