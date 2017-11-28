Госавтоинспекция Башкирии объявила о начале масштабной профилактической операции

По информации ведомства, в регионе только на прошлой неделе было совершено 36 наездов на пешеходов. В этих ДТП оборвались жизни девяти человек. Всего с начала года зарегистрировано 1190 подобных аварий, в них погибли 128 и получили травмы 1130 пеших участников дорожного движения.