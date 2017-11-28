Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин поставил в тупик Международный олимпийский комитет
Ученые нашли на поверхности МКС живые бактерии из космоса
Путч в ЛНР: почему Плотницкий не удержался у власти
Сексуальные домогательства в США, Японии и России: в чем разница
Европейский суд обязал РФ выплатить €60 тыс. матери убитого в УВД
Может ли генерал США не выполнить приказ о ядерном ударе?Американские военные утверждают, что могут не исполнить приказ президента США Дональда Трампа о нанесении ядерного удара
Умер актер Николай Годовиков
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
Макаревич в Одессе объяснил украинцам, почему Крым не российский
Россияне отреагировали на ссору Собчак и Соловьева
Российская армия готовится к новой большой войне — СМИ
СМИ: Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс
Принц Гарри рассказал, как делал предложение Меган Маркл
Памела Андерсон в элегантном наряде приехала на вечер в Варшаве
Экс-жена Джигарханяна собирается в Париж и хочет стать матерью
Суд развел Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
8Военный переворот в Зимбабве
13:32 (мск), источник: ИА Башинформ

Госавтоинспекция Башкирии объявила о начале масштабной профилактической операции

УФА, 28 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. На территории Башкортостана с 28 ноября стартует профилактическое мероприятие «Пешеход», которое проводит региональная Госавтоинспекция.

По информации ведомства, в регионе только на прошлой неделе было совершено 36 наездов на пешеходов. В этих ДТП оборвались жизни девяти человек. Всего с начала года зарегистрировано 1190 подобных аварий, в них погибли 128 и получили травмы 1130 пеших участников дорожного движения.

«Большая часть наездов происходит в темное время суток на неосвещенных участках дорог. Зачастую люди сами подвергают себя опасности: переходят дорогу в неустановленных местах, перебегают проезжую часть перед близко идущим транспортом, игнорируют использование светоотражающих элементов», — пояснили в ГИБДД и призвали СМИ активно освещать данную проблематику, а пешеходов к благоразумию и внимательности.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Второй пуск с Восточного обернулся провалом
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
Российская биатлонистка: Лучше выброшу медаль Сочи, чем верну ее
СМИ узнали предварительную причину аварии спутника «Метеор-М»
Игрок «Барселоны» стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
На Украине начали расследовать переворот 2014 года
Россияне рассказали о том, чего они боятся больше всего
Спорт
«Спартак» обыграл «Зенит» Московский «Спартак» отомстил санкт-петербургскому «Зениту» за унизительное поражение на поле сине-бело-голубых, одержав на «Открытие Арене» уверенную победу
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Анна Седокова показала сына поклонникам Певица впервые показала маленького Гектора.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь