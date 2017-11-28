Госавтоинспекция Башкирии объявила о начале масштабной профилактической операции

По информации ведомства, в регионе только на прошлой неделе было совершено 36 наездов на пешеходов. В этих ДТП оборвались жизни девяти человек. Всего с начала года зарегистрировано 1190 подобных аварий, в них погибли 128 и получили травмы 1130 пеших участников дорожного движения.
«Большая часть наездов происходит в темное время суток на неосвещенных участках дорог. Зачастую люди сами подвергают себя опасности: переходят дорогу в неустановленных местах, перебегают проезжую часть перед близко идущим транспортом, игнорируют использование светоотражающих элементов», — пояснили в ГИБДД и призвали СМИ активно освещать данную проблематику, а пешеходов к благоразумию и внимательности.