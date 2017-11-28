В Воронеже школьников наградили за победу в чемпионате JuniorSkills

Школьники соревновались в профессиональном мастерстве. «Золото» досталось участникам из Воронежа, Семилук и Бобровского района. Чемпионат проходил с 23 по 25 ноября в центре инженерных компетенций детей и молодежи «Кванториум». В состязаниях приняли участие более 100 подростков из 20 учебных заведений Воронежа, а также Бутурлиновского, Бобровского, Лискинского, Новохоперского, Подгоренского, Рамонского, Репьевского, Семилукского и Хохольского районов, а также Борисоглебска и Нововоронежа. Они соревновались в двух возрастных категориях (10−13 и 14−17 лет) в шести номинациях.

Победителями в номинации «Мобильная робототехника» стали учащиеся МКОУ Бобровской СОШ № 1 Артем Шестаков и Никита Круглов. В номинации «Прототипирование» победили учащиеся МБУ ДО ЦДО «Реальная школа» Денис Сухих и Владимир Тринеев, в «Инженерный дизайн CAD» — школьники из Семилук (МКОУ «СОШ № 2» имени Рязанцева) Андрей Назарьев и Андрей Селявкин. «Золото» в компетенции «Интернет вещей» досталось учащимся МБОУ Гимназия имени Академика Басова при ВГУ Кириллу Равелю и Арине Гончаровой. Победителями в номинации «Электромонтажные работы» стали Елизавета Митасова и Артем Петров из ЦИКДиМ «Кванториум». В номинации «Беспилотные летательные аппараты» первое место досталось Сергею Семенихину и Злате Васильевой из МРОПП храма во имя святителя Антония (Смирницкого), архиепископа Воронежского и Задонского.

Победителям и призерам чемпионата вручили дипломы и медали. Наставники команд получили благодарности от департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области.

Справка РИА «Воронеж»

Программу профессиональной подготовки и профориентации школьников JuniorSkills создали в 2014 году. Ее создание инициировал фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» при поддержке Агентства стратегических инициатив, WorldSkills Russia, Министерства образования и науки РФ, Министерства промышленности и торговли РФ.

Чемпионаты JuniorSkills проводились в рамках чемпионатов «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» на региональном и национальном уровнях. На национальном уровне прошли шесть таких чемпионатов. Около 56 регионов России стали проводить чемпионаты в 2016—2017 годах. Соревнования проходили по 14 основным и 19 презентационным компетенциям.