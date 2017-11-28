В Перми зима начнется без снега
Снежный покров, по прогнозам синоптиков, если и ляжет, то не раньше первой декады декабря.
Снежный покров, по прогнозам синоптиков, если и ляжет, то не раньше первой декады декабря.
Судя по прогнозам погоды, в Перми зима начнется без снега. На этой неделе наш регион будет находиться под влиянием антициклона, и погода будет стабильной, рассказали в
Только в воскресенье дневная температура воздуха в краевом центре может опуститься до минус 10 градусов, а в южных территориях до минус 15 градусов.
При этом снежный покров, по прогнозам синоптиков, если и ляжет, то не раньше первой декады декабря.