Источник: Вести - Пермь

Судя по прогнозам погоды, в Перми зима начнется без снега. На этой неделе наш регион будет находиться под влиянием антициклона, и погода будет стабильной, рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ.

Только в воскресенье дневная температура воздуха в краевом центре может опуститься до минус 10 градусов, а в южных территориях до минус 15 градусов.