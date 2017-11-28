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13:51 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми зима начнется без снега

Снежный покров, по прогнозам синоптиков, если и ляжет, то не раньше первой декады декабря.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 87% 768 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Вести - Пермь

Судя по прогнозам погоды, в Перми зима начнется без снега. На этой неделе наш регион будет находиться под влиянием антициклона, и погода будет стабильной, рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ.

Только в воскресенье дневная температура воздуха в краевом центре может опуститься до минус 10 градусов, а в южных территориях до минус 15 градусов.

При этом снежный покров, по прогнозам синоптиков, если и ляжет, то не раньше первой декады декабря.

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