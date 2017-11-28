Челябинскому скверу на улице Захаренко присвоили статус зелёной зоны

Источник: AP 2017

Сквер на улице Захаренко получил статус зоны зелёных насаждений и лесопарков — такое решение приняли на очередном заседании депутаты Городской думы.

До недавнего времени эта территория относилась к зоне многоквартирных домов. Новый статус означает, что теперь здесь запрещается любое строительство и разрешена только прогулочная сеть, лавочки, урны, зелёные насаждения.

«На этой территории планировалась скандальная стройка. Хочу поблагодарить депутатов за активную позицию. Теперь там ничего строить будет нельзя», — отметил спикер Гордумы Станислав Мошаров.