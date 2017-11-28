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13:50 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинскому скверу на улице Захаренко присвоили статус зелёной зоны

Жители долгое время защищали эту территорию от жилой и коммерческой застройки.

Источник: AP 2017

Сквер на улице Захаренко получил статус зоны зелёных насаждений и лесопарков — такое решение приняли на очередном заседании депутаты Городской думы.

До недавнего времени эта территория относилась к зоне многоквартирных домов. Новый статус означает, что теперь здесь запрещается любое строительство и разрешена только прогулочная сеть, лавочки, урны, зелёные насаждения.

«На этой территории планировалась скандальная стройка. Хочу поблагодарить депутатов за активную позицию. Теперь там ничего строить будет нельзя», — отметил спикер Гордумы Станислав Мошаров.

Напомним, ранее здесь предлагалось увеличить площадь торговых помещений в рамках застройки на улице Захаренко. Однако жители неоднократно заявляли, что они против как такового строительства на данном участке, поскольку оно предполагает вырубку деревьев. В дальнейшем на данном участке планируется создание полноценного парка культуры и отдыха, с дорожками и освещением.

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