Челябинскому скверу на улице Захаренко присвоили статус зелёной зоны
Жители долгое время защищали эту территорию от жилой и коммерческой застройки.
Жители долгое время защищали эту территорию от жилой и коммерческой застройки.
Сквер на улице Захаренко получил статус зоны зелёных насаждений и лесопарков — такое решение приняли на очередном заседании депутаты Городской думы.
До недавнего времени эта территория относилась к зоне многоквартирных домов. Новый статус означает, что теперь здесь запрещается любое строительство и разрешена только прогулочная сеть, лавочки, урны, зелёные насаждения.
«На этой территории планировалась скандальная стройка. Хочу поблагодарить депутатов за активную позицию. Теперь там ничего строить будет нельзя», — отметил спикер Гордумы Станислав Мошаров.
Напомним, ранее здесь предлагалось увеличить площадь торговых помещений в рамках застройки на улице Захаренко. Однако жители неоднократно заявляли, что они против как такового строительства на данном участке, поскольку оно предполагает вырубку деревьев. В дальнейшем на данном участке планируется создание полноценного парка культуры и отдыха, с дорожками и освещением.