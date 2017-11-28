Под Воронежем саперы очистили 300 га полигона от неразорвавшихся боеприпасов
Воронежский полигон «Погоново» очистили от взрывоопасных снарядов и боеприпасов. Работы вели саперы
Воронежский полигон «Погоново» очистили от взрывоопасных снарядов и боеприпасов. Работы вели саперы
Очистить полигон потребовалось после проведения масштабных зимних и летних учений.
«Военные саперы в общем проверили и очистили свыше 300 гектаров полигона», — рассказал командующий общевойсковой армией ЗВО
Сообщается, что военные работали с мощными миноискателями, которые ищут металлы на глубине до 120 см. Особо опасными участками занимались 20 человек из групп разминирования, а еще пять поисковых групп проводили сплошную очистку полигона.