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13:55 (мск), источник: Новости Воронежа

Под Воронежем саперы очистили 300 га полигона от неразорвавшихся боеприпасов

Воронежский полигон «Погоново» очистили от взрывоопасных снарядов и боеприпасов. Работы вели саперы инженерно-сапёрного подразделения общевойсковой армии ЗВО.

Источник: Минобороны РФ

Очистить полигон потребовалось после проведения масштабных зимних и летних учений.

«Военные саперы в общем проверили и очистили свыше 300 гектаров полигона», — рассказал командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев.

Сообщается, что военные работали с мощными миноискателями, которые ищут металлы на глубине до 120 см. Особо опасными участками занимались 20 человек из групп разминирования, а еще пять поисковых групп проводили сплошную очистку полигона.

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