Долгожданные неизвестно кто

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Летом 2018 года в России впервые выступит виртуальный проект Gorillaz Деймона Албарна (Blur, The Good, The Bad & The Queen). Gorillaz — самая известная группа, «лицами» которой являются мультипликационные персонажи. О том, чего ждать от концерта, рассказывает Борис Барабанов.

Виртуальная группа Gorillaz возникла в 1998 году спустя год после того, как Деймон Албарн выпустил вместе с ансамблем Blur его главный хит «Song #2».

На сегодняшний день дискография группы насчитывает пять альбомов. Последний, «Humanz», вышел в 2017 году. В его записи принимали участие Грейс Джонс, Бенджамин Клементин, Rag`n`Bone Man, Карли Саймон и множество совсем молодых звезд.

В полном смысле «виртуальной» группа Gorillaz была только в самом начале своего существования. Во время первых гастролей живой коллектив музицировал за экраном и представал перед зрителями, словно в театре теней.

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С годами Деймон Албарн и его коллеги выдвинулись на авансцену. В ходе промокампании альбома «Humanz» журналистам, как в старые времена, предлагалось поговорить по телефону с персонажами, выдуманными Деймоном Албарном и художником Джейми Хьюлеттом, — с гитаристкой Нудлс, барабанщиком Расселом, басистом Мёрдоком и певцом по имени 2D. Однако в популярные телевизионные шоу фронтмен приходил в компании всем знакомых персонажей из плоти и крови, например, с Ноэлом Галлахером из Oasis и Дженни Бет из Savages.

Первое выступление Gorillaz в России пройдет 28 июля в ЦПКиО имени Горького в рамках ежегодного фестиваля Park Live. Билеты поступят в продажу 30 ноября.

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