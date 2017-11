Долгожданные неизвестно кто

Летом 2018 года в России впервые выступит виртуальный проект Gorillaz Деймона Албарна (Blur, The Good, The Bad & The Queen). Gorillaz — самая известная группа, «лицами» которой являются мультипликационные персонажи. О том, чего ждать от концерта, рассказывает Борис Барабанов.