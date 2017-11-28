Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин поставил в тупик Международный олимпийский комитет
Мухи — источник гораздо большей заразы, чем думали прежде
В Киеве ответили главе СЕ после слов о снятии санкций с России
Новый лимузин для Путина против машин других президентов (фото)
Европейский суд присудил маме убитого в УВД €60 евро в споре с РФ
Может ли генерал США не выполнить приказ о ядерном ударе?Американские военные утверждают, что могут не исполнить приказ президента США Дональда Трампа о нанесении ядерного удара
Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
СМИ: Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс
Куриленко в полупрозрачном наряде показала белье
Принц Гарри рассказал, как делал предложение Меган Маркл
Памела Андерсон в элегантном наряде приехала на вечер в Варшаве
Экс-жена Джигарханяна собирается в Париж и хочет стать матерью
Суд развел Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской
В Британии автобус переоборудовали в приют для бездомных (фото)
В новостройках не хватает многокомнатных квартир
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
8На Бали проснулся вулкан Агунг
14:11 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Долгожданные неизвестно кто

Gorillaz дебютируют в России.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Летом 2018 года в России впервые выступит виртуальный проект Gorillaz Деймона Албарна (Blur, The Good, The Bad & The Queen). Gorillaz — самая известная группа, «лицами» которой являются мультипликационные персонажи. О том, чего ждать от концерта, рассказывает Борис Барабанов.

Виртуальная группа Gorillaz возникла в 1998 году спустя год после того, как Деймон Албарн выпустил вместе с ансамблем Blur его главный хит «Song #2».

На сегодняшний день дискография группы насчитывает пять альбомов. Последний, «Humanz», вышел в 2017 году. В его записи принимали участие Грейс Джонс, Бенджамин Клементин, Rag`n`Bone Man, Карли Саймон и множество совсем молодых звезд.

В полном смысле «виртуальной» группа Gorillaz была только в самом начале своего существования. Во время первых гастролей живой коллектив музицировал за экраном и представал перед зрителями, словно в театре теней.

Во время загрузки произошла ошибка.

С годами Деймон Албарн и его коллеги выдвинулись на авансцену. В ходе промокампании альбома «Humanz» журналистам, как в старые времена, предлагалось поговорить по телефону с персонажами, выдуманными Деймоном Албарном и художником Джейми Хьюлеттом, — с гитаристкой Нудлс, барабанщиком Расселом, басистом Мёрдоком и певцом по имени 2D. Однако в популярные телевизионные шоу фронтмен приходил в компании всем знакомых персонажей из плоти и крови, например, с Ноэлом Галлахером из Oasis и Дженни Бет из Savages.

Первое выступление Gorillaz в России пройдет 28 июля в ЦПКиО имени Горького в рамках ежегодного фестиваля Park Live. Билеты поступят в продажу 30 ноября.

Во время загрузки произошла ошибка.

Летом нынешнего года Gorillaz гастролировали по США, осенью — по Европе. Пока неизвестно, кто из живых людей будет аккомпанировать Деймону Албарну в Москве. С большой уверенностью можно сказать, что на сцене с ним будет саксофонист Майк Смит, игравший в Brand New Heavies и Jamiroquai, а также гитарист Джефф Вутон, многолетний партнер господина Албарна, а также участник проектов Брайана Ино, Дэмиена Хёрста и Massive Attack. Что же касается более именитых персон из огромного списка участников записи «Humanz», то их участие будет, вероятно, зависеть от их занятости на основных местах работы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Обнажение до преисподнего
В России дешевеют интимные услуги
Второй пуск с Восточного обернулся провалом
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
Российская биатлонистка: Лучше выброшу медаль Сочи, чем верну ее
СМИ узнали предварительную причину аварии спутника «Метеор-М»
Игрок «Барселоны» стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
На Украине начали расследовать переворот 2014 года
Россияне рассказали о том, чего они боятся больше всего
Спорт
«Спартак» обыграл «Зенит» Московский «Спартак» отомстил санкт-петербургскому «Зениту» за унизительное поражение на поле сине-бело-голубых, одержав на «Открытие Арене» уверенную победу
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Анна Седокова показала сына поклонникам Певица впервые показала маленького Гектора.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь