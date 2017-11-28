Долгожданные неизвестно кто
Gorillaz дебютируют в России.
Gorillaz дебютируют в России.
Летом 2018 года в России впервые выступит виртуальный проект Gorillaz Деймона Албарна (Blur, The Good, The Bad & The Queen). Gorillaz — самая известная группа, «лицами» которой являются мультипликационные персонажи. О том, чего ждать от концерта, рассказывает Борис Барабанов.
Виртуальная группа Gorillaz возникла в 1998 году спустя год после того, как Деймон Албарн выпустил вместе с ансамблем Blur его главный хит «Song #2».
В полном смысле «виртуальной» группа Gorillaz была только в самом начале своего существования. Во время первых гастролей живой коллектив музицировал за экраном и представал перед зрителями, словно в театре теней.
С годами Деймон Албарн и его коллеги выдвинулись на авансцену. В ходе промокампании альбома «Humanz» журналистам, как в старые времена, предлагалось поговорить по телефону с персонажами, выдуманными Деймоном Албарном и художником Джейми Хьюлеттом, — с гитаристкой Нудлс, барабанщиком Расселом, басистом Мёрдоком и певцом по имени 2D. Однако в популярные телевизионные шоу фронтмен приходил в компании всем знакомых персонажей из плоти и крови, например, с Ноэлом Галлахером из Oasis и Дженни Бет из Savages.
Первое выступление Gorillaz в России пройдет 28 июля в ЦПКиО имени Горького в рамках ежегодного фестиваля Park Live. Билеты поступят в продажу 30 ноября.
Летом нынешнего года Gorillaz гастролировали по США, осенью — по Европе. Пока неизвестно, кто из живых людей будет аккомпанировать Деймону Албарну в Москве. С большой уверенностью можно сказать, что на сцене с ним будет саксофонист Майк Смит, игравший в Brand New Heavies и Jamiroquai, а также гитарист Джефф Вутон, многолетний партнер господина Албарна, а также участник проектов Брайана Ино, Дэмиена Хёрста и Massive Attack. Что же касается более именитых персон из огромного списка участников записи «Humanz», то их участие будет, вероятно, зависеть от их занятости на основных местах работы.