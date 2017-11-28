Челябинка не смогла отсудить 10 млн за подмену детей в роддоме

Челябинский областной суд оставил в силе решение Центрального райсуда, который постановил выплатить челябинке Зое Тугановой 1 млн рублей в качестве компенсации за подмену ребенка в роддоме, — женщина пыталась отсудить 10 млн, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЧОС.

По словам Тугановой, в 1987 году в Областной акушерской гинекологической больнице ее новорожденную дочь перепутали с другой девочкой, матерью которой была женщина со схожей фамилией, Тулигенова. Истица настаивала, что пыталась решить проблему на второй день после родов, но врачи убедили, что ребенок ее. Под влиянием просмотра телепередач о подмененных детях воспитанная ею неродная дочь провела исследование, во время которого была найдена родная дочь истицы, родство подтвердило ДНК-исследование.

После этого женщина находилась в постоянном стрессе, испытывала физические и моральные страдания, осознавая тот факт, что ее родная дочь из-за подмены не получила должного образования и воспитания, приобрела инвалидность. Выяснилось, что девочка росла в башкирской малообеспеченной семье. Воспитывающий ее отец попал в тюрьму, а мать умерла от алкоголизма. Ребенок оказался в детдоме.