Минздрав рассказал о показателях смертности в Башкирии
По данным министерства смертность в республике снизилась.
По данным министерства смертность в республике снизилась.
Заместитель министра здравоохранения РБ Эльза Сыртланова рассказала о показателях смертности в республике за 10 месяцев текущего года, сообщает
Кроме того, Эльза Сыртланова сообщила о вакцинации населения против гриппа. Министр отметила, что привито 41,5% жителей Башкирии. За счет бюджетных средств иммунизировано свыше 1,6 млн. человек, за счет других источников — 91 тыс. человек.
Справка:
Промилле — одна тысячная доля, используется для обозначения количества тысячных долей