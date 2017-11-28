Минздрав рассказал о показателях смертности в Башкирии

Заместитель министра здравоохранения РБ Эльза Сыртланова рассказала о показателях смертности в республике за 10 месяцев текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства. По её словам общая смертность в республике планомерно снижается — за указанный период она снизилась до 12,4 промилле.

Кроме того, Эльза Сыртланова сообщила о вакцинации населения против гриппа. Министр отметила, что привито 41,5% жителей Башкирии. За счет бюджетных средств иммунизировано свыше 1,6 млн. человек, за счет других источников — 91 тыс. человек.

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