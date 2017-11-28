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14:11 (мск), источник: АиФ Уфа

Минздрав рассказал о показателях смертности в Башкирии

По данным министерства смертность в республике снизилась.

Заместитель министра здравоохранения РБ Эльза Сыртланова рассказала о показателях смертности в республике за 10 месяцев текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства. По её словам общая смертность в республике планомерно снижается — за указанный период она снизилась до 12,4 промилле.

Кроме того, Эльза Сыртланова сообщила о вакцинации населения против гриппа. Министр отметила, что привито 41,5% жителей Башкирии. За счет бюджетных средств иммунизировано свыше 1,6 млн. человек, за счет других источников — 91 тыс. человек.

Справка:

Промилле — одна тысячная доля, используется для обозначения количества тысячных долей чего-либо в целом. Т.е. снижение смертности до 12,4 промилле означает, что смертность в Башкирии составляет 12,4 человека на 1000 населения.

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