Фонтан в Лядском саду Казани удостоился Высшей награды Ассоциации ландшафтных архитекторов России

Источник: Комсомольская правда

Проект получил золотой диплом и бронзовый куб в номинации «Лучший реализованный объект культурного и исторического наследия».

Проект «Бывший Лядской сад (“Сад Лецкого”), 1-я пол. XIX — нач. ХХ вв.» представила архитектор-реставратор Юлия Балабанова на фестивале «VIII Российская национальная премия по ландшафтной архитектуре» в Москве.

Фонтан — центр композиции парка, который сохранил историческую планировку. Саду Лецкого уже 148 лет, а история самого фонтана насчитывает 123 года. Для его воссоздания исследовали архивные, иконографические, библиографические материалы и сделали современную цифровую графическую реконструкцию.