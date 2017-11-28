Фонтан в Лядском саду Казани удостоился Высшей награды Ассоциации ландшафтных архитекторов России
Воссоздание исторического фонтана со скульптурами в Лядском саду Казани удостоено высшей награды Ассоциации ландшафтных архитекторов России.
Воссоздание исторического фонтана со скульптурами в Лядском саду Казани удостоено высшей награды Ассоциации ландшафтных архитекторов России.
Проект получил золотой диплом и бронзовый куб в номинации «Лучший реализованный объект культурного и исторического наследия».
Проект «Бывший Лядской сад (“Сад Лецкого”), 1-я пол. XIX — нач. ХХ вв.» представила
Фонтан — центр композиции парка, который сохранил историческую планировку. Саду Лецкого уже 148 лет, а история самого фонтана насчитывает 123 года. Для его воссоздания исследовали архивные, иконографические, библиографические материалы и сделали современную цифровую графическую реконструкцию.
Фонтан со скульптурами воссоздали в первоначальных габаритах и пропорциях, и располагается он на том же первоначальном месте, как это было на рубеже