Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
Спорт не помогает женщинам похудеть
Людмила Петрановская о том, как общаться с ребенком из детдома
Новый лимузин для Путина против машин других президентов (фото)
Сын Табакова рассказал о самочувствии актера
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
Умер актер Николай Годовиков
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Мнение: Армия России готовится к следующей большой войне
СМИ: Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс
Дженнифер Лопез снялась в чувственной фотосессии
Пальто невесты принца Гарри стало хитом среди модниц
Экс-жена Джигарханяна собирается в Париж и хочет стать матерью
Суд развел Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
8День благодарения
14«Мисс Вселенная — 2017»
16:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Фонтан в Лядском саду Казани удостоился Высшей награды Ассоциации ландшафтных архитекторов России

Воссоздание исторического фонтана со скульптурами в Лядском саду Казани удостоено высшей награды Ассоциации ландшафтных архитекторов России.

Источник: Комсомольская правда

Проект получил золотой диплом и бронзовый куб в номинации «Лучший реализованный объект культурного и исторического наследия».

Проект «Бывший Лядской сад (“Сад Лецкого”), 1-я пол. XIX — нач. ХХ вв.» представила архитектор-реставратор Юлия Балабанова на фестивале «VIII Российская национальная премия по ландшафтной архитектуре» в Москве.

Фонтан — центр композиции парка, который сохранил историческую планировку. Саду Лецкого уже 148 лет, а история самого фонтана насчитывает 123 года. Для его воссоздания исследовали архивные, иконографические, библиографические материалы и сделали современную цифровую графическую реконструкцию.

Фонтан со скульптурами воссоздали в первоначальных габаритах и пропорциях, и располагается он на том же первоначальном месте, как это было на рубеже XIX—XX веков.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Из-за брака по любви принц Гарри может отказаться от английского престола
На Марсе могли бы водиться червяки
Путин поручил ввести ежемесячную выплату на рождение первенца
Второй пуск с «Восточного» обернулся провалом
Российская биатлонистка: Лучше выброшу медаль Сочи, чем верну ее
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
Игрок «Барселоны» стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
На Украине начали расследовать переворот 2014 года
Крупнейшие в мире катастрофы подводных лодок
Спорт
«Спартак» обыграл «Зенит» Московский «Спартак» отомстил санкт-петербургскому «Зениту» за унизительное поражение на поле сине-бело-голубых, одержав на «Открытие Арене» уверенную победу
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Анна Седокова показала сына поклонникам Певица впервые показала маленького Гектора.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь