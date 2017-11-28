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14:27 (мск), источник: РИА Крым

Ангарский перевал в Крыму окутал густой туман

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости Крым. Сильный туман окутал Ангарский перевал над близлежащей Алуштой. Об этом сообщают автовладельцы на одном из крымских форумов.

Из-за тумана видимость ограничена, однако по состоянию на 13:30 проезд транспорта обеспечен.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее РИА Новости Крым сообщало, что на полуострове объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, во второй половине дня 28 ноября, утром и днем 29 ноября в связи с прохождением фронтальных разделов южного циклона в Крыму ожидаются сильные ливни.

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