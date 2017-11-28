Ангарский перевал в Крыму окутал густой туман
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости Крым. Сильный туман окутал Ангарский перевал над близлежащей Алуштой. Об этом сообщают автовладельцы на одном из крымских форумов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости Крым. Сильный туман окутал Ангарский перевал над близлежащей Алуштой. Об этом сообщают автовладельцы на одном из крымских форумов.
Ранее РИА Новости Крым сообщало, что на полуострове объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, во второй половине дня 28 ноября, утром и днем 29 ноября в связи с прохождением фронтальных разделов южного циклона в Крыму ожидаются сильные ливни.