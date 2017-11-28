Ангарский перевал в Крыму окутал густой туман

Из-за тумана видимость ограничена, однако по состоянию на 13:30 проезд транспорта обеспечен.

Ранее РИА Новости Крым сообщало, что на полуострове объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, во второй половине дня 28 ноября, утром и днем 29 ноября в связи с прохождением фронтальных разделов южного циклона в Крыму ожидаются сильные ливни.