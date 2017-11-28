Главную елку Сочи соберут из букв поздравления «С Новым годом!»

«Это оригинальное новогоднее дерево — арт-объект будет установлено в центре города, на Курортном проспекте», — сообщила заместитель директора департамента оформления и дизайна городской среды мэрии Сочи Елена Попова.

До 10 декабря городские елки украсят спасательными кругами, маяками и другими игрушками морской тематики. Светящиеся медузы, морские коньки и котики также станут частью праздничного оформления.

На предновогоднее украшение Сочи из городского бюджета выделено более 3 млн рублей. Всего на курорте в знаковых местах установят около 40 елок.

Напомним, к Новому году Сочи украсят раковинами и другими морскими атрибутами.