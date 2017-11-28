Воронежец лишился автомобиля из-за долгов по коммунальным платежам
Житель Ленинского района не платил за воду более 3 лет.
Житель Ленинского района не платил за воду более 3 лет.
Судебные приставы описали имущество жителя Ленинского района, не платившего за воду более трех лет, сообщила
Рейд по взысканию долгов провели специалисты ООО «РВК-Воронеж» и представители регуправления Федеральной службы судебных приставов. Если житель Ленинского района выплатит деньги в течение 10 дней, ему вернут арестованное имущество. В противном случае средства от реализации техники и автомобиля перечислят в счет погашения долга перед воронежским водоканалом.
На 27 ноября задолженность жителей перед «РВК-Воронеж» за водоснабжение и водоотведение составляет около 370 млн рублей. Максимальный долг, по которому объявили исполнительное производство, превысил 230 тыс. рублей. Наибольшая сумма взысканного долга — 439 тыс. рублей. Сотрудники воронежского водоканала готовы пойти абонентам навстречу в вопросах реструктуризации долга и рассмотреть график погашения долга, подходящий обеим сторонам.