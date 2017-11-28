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14:16 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежец лишился автомобиля из-за долгов по коммунальным платежам

Житель Ленинского района не платил за воду более 3 лет.

Судебные приставы описали имущество жителя Ленинского района, не платившего за воду более трех лет, сообщила пресс-служба «РВК-Воронеж» в понедельник, 27 ноября. Воронежец задолжал 170 тыс. рублей. Игнорирование платежек закончилось для него арестом компьютерной техники и эвакуацией личного автомобиля.

Рейд по взысканию долгов провели специалисты ООО «РВК-Воронеж» и представители регуправления Федеральной службы судебных приставов. Если житель Ленинского района выплатит деньги в течение 10 дней, ему вернут арестованное имущество. В противном случае средства от реализации техники и автомобиля перечислят в счет погашения долга перед воронежским водоканалом.

На 27 ноября задолженность жителей перед «РВК-Воронеж» за водоснабжение и водоотведение составляет около 370 млн рублей. Максимальный долг, по которому объявили исполнительное производство, превысил 230 тыс. рублей. Наибольшая сумма взысканного долга — 439 тыс. рублей. Сотрудники воронежского водоканала готовы пойти абонентам навстречу в вопросах реструктуризации долга и рассмотреть график погашения долга, подходящий обеим сторонам.

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