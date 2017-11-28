Воронежец лишился автомобиля из-за долгов по коммунальным платежам

Судебные приставы описали имущество жителя Ленинского района, не платившего за воду более трех лет, сообщила пресс-служба «РВК-Воронеж» в понедельник, 27 ноября. Воронежец задолжал 170 тыс. рублей. Игнорирование платежек закончилось для него арестом компьютерной техники и эвакуацией личного автомобиля.

Рейд по взысканию долгов провели специалисты ООО «РВК-Воронеж» и представители регуправления Федеральной службы судебных приставов. Если житель Ленинского района выплатит деньги в течение 10 дней, ему вернут арестованное имущество. В противном случае средства от реализации техники и автомобиля перечислят в счет погашения долга перед воронежским водоканалом.