Предупреждение о смоге в Челябинске продлено до вечера 29 ноября

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Предупреждение о загрязнении воздуха промышленными выбросами и автомобильными выхлопами в Челябинске продлено еще на сутки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации регионального ЦГМС, неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, сохранятся до семи часов вечера среды, 29 ноября.

«Объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что появление смога обусловлено слабым ветром неблагоприятного направления и температурной инверсией.

Напомним, дымовой туман сохраняется в отдельных южноуральских городах с 20, в Челябинске — с 23 ноября.