В Перми установили первый наземный светофор

Источник: Сергей Третьяков

В Перми на перекрестке улиц Ленина и Николая Островского устанавливают необычные наземные светофоры. Они придуманы специально для «смартозависимых» пешеходов, которые ходят, уткнувшись в телефоны, не поднимая глаза на обычные светофоры с зелеными и красными человечками. Такие на перекрестке тоже есть, наземные работают с ними синхронно.

Источник: Сергей Третьяков

Рабочим пришлось разобрать тротуарную плитку перед «зеброй» и уложить на ее место полосу святящихся кирпичей, меняющих цвет с красного на зеленый и обратно.

— Всего нам нужно установить четыре наземных светофора на пешеходных переходах через улицу Ленина, — рассказали подрядчики. — Такую работу мы раньше никогда не выполняли, так что получается не быстро — по одному светофору в день.

Со вторника, 28 ноября, заработал первый светофор. Пермяки уже могли оценить новинку.

Источник: Сергей Третьяков

— Если не знать, не догадаешься, что это светофор, — говорит прохожий Максим, обнаружив у себя под ногами пунктирную линию святящихся плиток. — Хотя это дело привычки.

— Идея неплохая, но интересно, сколько эта штука стоит? — интересуется пермяк Кирилл.