Прах Хворостовского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Источник: РИА Новости

Хворостовский скончался 22 ноября утром в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

Хворостовский родился в Красноярске, певец является почетным гражданином города и Красноярского края. В понедельник в Москве в зале имени Чайковского Московской филармонии прошло прощание с артистом. Согласно завещанию артиста, его прах должен быть захоронен и в Москве, и в Красноярске. В Москве урну с прахом похоронили во вторник на Новодевичьем кладбище.

Аллея, ведущая к месту захоронения артиста от центральных ворот кладбища, была выложена розами. Шатер рядом с могилой утопал в цветах и венках от друзей, близких, коллег и поклонников таланта, в том числе от президента РФ, губернатора Московской области, от Большого театра, семьи дирижера Константина Орбеляна, композитора Игоря Крутого, Мариинского театра, и многих других.

Процессия родственников и близких друзей, в числе которых Игорь Крутой, певец и депутат Иосиф Кобзон, адвокат Павел Астахов, депутат Вячеслав Фетисов, телеведущий Дмитрий Дибров, замминистра культуры РФ Александр Журавский и другие, с почетным караулом проследовала от центрального входа к месту захоронения. Впереди несли деревянный крест и портрет Хворостовского.

Траурных речей не произносили. Церемонией захоронения руководил близкий друг певца Астахов, все присутствующие бросили в могилу по горсти земли согласно традиции. Урну с прахом певца захоронили рядом с могилой Федора Шаляпина.