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18:02 (мск), источник: РИА Новости

Прах Хворостовского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Прах ушедшего из жизни в минувшую среду всемирно известного оперного певца Дмитрия Хворостовского захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Источник: РИА Новости

Хворостовский скончался 22 ноября утром в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

Хворостовский родился в Красноярске, певец является почетным гражданином города и Красноярского края. В понедельник в Москве в зале имени Чайковского Московской филармонии прошло прощание с артистом. Согласно завещанию артиста, его прах должен быть захоронен и в Москве, и в Красноярске. В Москве урну с прахом похоронили во вторник на Новодевичьем кладбище.

Аллея, ведущая к месту захоронения артиста от центральных ворот кладбища, была выложена розами. Шатер рядом с могилой утопал в цветах и венках от друзей, близких, коллег и поклонников таланта, в том числе от президента РФ, губернатора Московской области, от Большого театра, семьи дирижера Константина Орбеляна, композитора Игоря Крутого, Мариинского театра, и многих других.

Процессия родственников и близких друзей, в числе которых Игорь Крутой, певец и депутат Иосиф Кобзон, адвокат Павел Астахов, депутат Вячеслав Фетисов, телеведущий Дмитрий Дибров, замминистра культуры РФ Александр Журавский и другие, с почетным караулом проследовала от центрального входа к месту захоронения. Впереди несли деревянный крест и портрет Хворостовского.

Траурных речей не произносили. Церемонией захоронения руководил близкий друг певца Астахов, все присутствующие бросили в могилу по горсти земли согласно традиции. Урну с прахом певца захоронили рядом с могилой Федора Шаляпина.

Мировую известность Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си «Певец мира» в Кардиффе, где он был удостоен титула «Лучший голос» и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского «Пиковая Дама» Дмитрия стали приглашать выступать на лучших мировых оперных сценах и участвовать в признанных оперных фестивалях.

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