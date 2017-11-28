Отделения Альфа-банка в Москве эвакуированы из-за угрозы взрыва

Все отделения Альфа-банка в Москве эвакуированы в связи с угрозой взрыва, сообщил источник РБК в банке. По данным «Интерфакса», о готовящемся взрыве неизвестные лица сообщили в правоохранительные органы по телефону.

Как сообщили РБК в пресс-службе Альфа-банка, сегодня на пульт полиции поступила информация об угрозе минирования дополнительных офисов банка в столичном регионе.

В настоящий момент проверки сигналов осуществляются в плановом порядке правоохранительными органами. Работоспособность некоторых офисов, проверенных кинологическими службами, уже восстановлена. Работа по проверке помещений продолжается. Пресс-служба Альфа-банка

В МВД нет информации об эвакуации в отделениях Альфа-банка, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления полиции.

В середине октября из-за угрозы взрыва были эвакуированы все отделения Райффайзенбанка в России. После проверки, в ходе которой взрывных устройств найдено не было, отделения банка возобновили работу.

Сообщения о минировании торговых, учебных и жилых зданий, объектов инфраструктуры и органов государственной власти в российских городах продолжаются с 10 сентября. ФСБ возбудило уголовное дело, а позднее глава ведомства Александр Бортников сообщил, что организаторов «минирования» четверо и они находятся за границей, однако имеют сообщников в России.

В середине ноября замглавы столичного управления ФСБ Андрей Яценко заявил, что Москва понесла ущерб от телефонных террористов на сумму около 150 млн руб.