Отделения Альфа-банка в Москве эвакуированы из-за угрозы взрыва
Анонимные сообщения о готовящемся взрыве в отделениях банка поступили в правоохранительные органы по телефону.
Анонимные сообщения о готовящемся взрыве в отделениях банка поступили в правоохранительные органы по телефону.
Все отделения
Как сообщили РБК в
В настоящий момент проверки сигналов осуществляются в плановом порядке правоохранительными органами. Работоспособность некоторых офисов, проверенных кинологическими службами, уже восстановлена. Работа по проверке помещений продолжается.
В МВД нет информации об эвакуации в отделениях
В середине октября
Сообщения о минировании торговых, учебных и жилых зданий, объектов инфраструктуры и органов государственной власти в российских городах продолжаются с 10 сентября. ФСБ возбудило уголовное дело, а позднее глава ведомства Александр Бортников сообщил, что организаторов «минирования» четверо и они находятся за границей, однако имеют сообщников в России.
Позднее в Госдуму был внесен проект закона об ужесточении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва. В случае принятия закона телефонным террористам будет грозит от шести до восьми лет лет лишения свободы и до десяти лет в случае гибели людей.