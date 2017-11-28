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14:58 (мск), источник: Комсомольская правда

42 тысячи свердловчан не могут поехать за границу из-за долгов

Сумма задолженности должна составлять не меньше 30 тысяч рублей.

Источник: РИА "Новости"

В этом году в отпуск не смогли поехать 42 тысячи свердловчан, которые не погасили вовремя долги. Судебные приставы ограничивают злостных неплательщиков в праве выезда за рубеж. Однако сумма задолженности должна с 1 октября составлять не меньше 30 тысяч рублей (раньше отпуск мог сорваться, если долг составлял 10 тысяч рублей).

— В отношении должников за 10 месяцев 2017 года УФССП России по Свердловской области вынесено более 42 тысячи постановлений о временном ограничении на выезд из Российской Федерации, в том числе более 11 тысяч в отношении должников по алиментным обязательствам, порядка 3 тысяч в отношении должников по административным штрафам ГИБДД. В результате действия ограничения на выезд за пределы России в 2017 году было взыскано 369 миллионов 330 тысяч 252 рубля, — рассказал главный судебный пристав региона Владимир Осьмак.

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