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17:28 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Систему электронных проездных билетов планируется усовершенствовать в Иркутске

Систему электронных социальных проездных билетов планируется усовершенствовать в Иркутске. Обновления смогут базироваться на элементах той системы, которая уже внедрена и обладает рядом преимуществ.

Источник: IrkutskMedia.ru

В частности, установленные программно-аппаратные комплексы (ПАК) имеют увеличенную емкость батарей и способны принимать различные виды оплаты. Этот вопрос обсудили на заседании постоянной комиссии Думы Иркутска по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Думы города.

Как уточнила заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова, в Приангарье действуют две платежные системы, позволяющие зарегистрировать факт оплаты проезда. Из них только одна имеет полный функционал (возможность оплаты различными картами, в том числе банковскими, через электронный кошелек или смартфон и т. д.). Вторая система принимает только льготные проездные билеты.

«Факт льготного проезда пассажира по бумажному проездному билету доказать сложно. В связи с этим во избежание убытков было принято решение перейти на электронный учет и разработать транспортные карты. Это позволяет правительству Иркутской области направлять городу субсидии в целевом формате, соответствующие объему понесенных в действительности затрат на предоставление льготного проезда», — подчеркнула заммэра.

К настоящему времени уже разработана более эффективная и универсальная платежная система. Она также позволяет контролировать пассажиропоток с целью планирования дальнейшего развития транспортной сети Иркутска, привлечения большего количества граждан к использованию электронного билета. Возможность ее внедрения будет обсуждаться.

Депутат Владислав Свердлов отметил, что электронные билеты удобнее в использовании, а система валидаторов в транспорте позволяет оплачивать проезд и простой банковской картой. Кроме того, такая форма оплаты является абсолютно прозрачной, каждый платеж регистрируется и отслеживается. Город может контролировать эти процессы, а людям предоставлено сразу несколько вариантов на выбор. Депутаты и администрация постоянно ищут пути повышения эффективности работы платежной системы, повышения комфорта для жителей Иркутска.

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