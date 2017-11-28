Систему электронных проездных билетов планируется усовершенствовать в Иркутске

Источник: IrkutskMedia.ru

В частности, установленные программно-аппаратные комплексы (ПАК) имеют увеличенную емкость батарей и способны принимать различные виды оплаты. Этот вопрос обсудили на заседании постоянной комиссии Думы Иркутска по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Думы города.

Как уточнила заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова, в Приангарье действуют две платежные системы, позволяющие зарегистрировать факт оплаты проезда. Из них только одна имеет полный функционал (возможность оплаты различными картами, в том числе банковскими, через электронный кошелек или смартфон и т. д. ). Вторая система принимает только льготные проездные билеты.

«Факт льготного проезда пассажира по бумажному проездному билету доказать сложно. В связи с этим во избежание убытков было принято решение перейти на электронный учет и разработать транспортные карты. Это позволяет правительству Иркутской области направлять городу субсидии в целевом формате, соответствующие объему понесенных в действительности затрат на предоставление льготного проезда», — подчеркнула заммэра.

К настоящему времени уже разработана более эффективная и универсальная платежная система. Она также позволяет контролировать пассажиропоток с целью планирования дальнейшего развития транспортной сети Иркутска, привлечения большего количества граждан к использованию электронного билета. Возможность ее внедрения будет обсуждаться.