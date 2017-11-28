«Сладкий ноябрь». Аномально теплая погода зафиксирована в Астане

Источник: Tengrinews

По данным РГП «Казгидромет», температура зафиксирована выше физической нормы на 5−10 градусов.

«Воздушные массы, поступающие в Казахстан из Ирана, удерживают в республике аномально высокие температуры и в последней декаде ноября», — рассказали метеорологи.

Если в предыдущие годы жители Астаны наблюдали морозы или обильные снегопады, то ноябрь этого года удивил всех мягкой погодой. Синоптики отметили, что в городе уменьшается не только повторяемость морозных дней и продолжительность волн холода, но и повторяемость суровых зим. 28 ноября 2017 года.

Напомним, в середине ноября 2016 года обильный снегопад вызвал заторы на дорогах Астаны. В этот же день глава кабмина Бакытжан Сагинтаев отчитал Асета Исекешева за плохую чистку дорог от снега и заторы на дорогах.

Во время ночного рейда аким Астаны рассказал журналисту Tengrinews.kz, что коммунальные службы готовились к такому снегопаду, но все же не удалось избежать заторов на дорогах. Тогда Асет Исекешев отметил, что это для него первая зима в роли градоначальника.