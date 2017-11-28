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15:57 (мск), источник: РИА Крым

Лучшей молодой семьей России стала семья из Коктебеля

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости Крым. Крымчане из Коктебеля победили во Всероссийском конкурсе «Семья года 2017», сообщает пресс-служба администрации Феодосии.

Награждение участников прошло 24 ноября в Москве. «Организаторами мероприятия выступили Минсоцзащиты РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Лауреатами и победителями стали 85 семей. Честь Республики Крым отстаивали, в том числе и семья Данильченко из Коктебеля, в номинации “Молодая Семья”», — рассказали в пресс-службе.

Даниил и Надежда Данильченко вместе уже девять лет, у них подрастает сын Добрыня. Как рассказала Надежда, их жизненный девиз — всегда и везде быть вместе, поддерживать и помогать друг другу в любых начинаниях.

«Для нас семья — это самое главное в жизни, это близкие и родные люди, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Сыну нашему три года, зовут его как русского богатыря — Добрыня. Мы считаем институт семьи самым главным критерием социализации детей. Главная ценность для нашей семьи — это любовь к своей Родине, чтить и уважать предков, героев нашей страны, которые дали нам возможность жить и создавать свои семьи», — поделилась Надежда.

Глава семьи Даниил Данильченко поблагодарил организаторов конкурса и власти Феодосии за помощь в организации поездки на церемонию награждения в Москву.

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