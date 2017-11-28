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17:54 (мск), источник: Водитель Петербурга

Ради заседания генпрокуроров в центре Петербурга ограничат водителей

В Центральном районе Петербурга несколько часов будет введено ограничение. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Источник: AP 2017

Речь идет о запрете остановки автомобилей на участке Конногвардейского бульвара от Замятина переулка до Сенатской площади в период с 09:00 до 14:00 30 ноября.

На последний день осени в Петербурге намечено 27 заседание Координационного совета генеральных прокуроров стран — участниц СНГ и 15-е членов Шанхайской организации сотрудничества.

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