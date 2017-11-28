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15:51 (мск), источник: Volga News

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Самаре выросла за неделю на 13,7%

За неделю с 20 по 26 ноября в Самарской области зарегистрировано 8447 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре — 4524 случаев. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

По сравнению с прошлой неделей отмечается рост заболеваемости на 10,5% по Самарской области и на 13,7% по Самаре.

По состоянию на 27 ноября заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне.

По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю вирусов гриппа не обнаружено, выделялись вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, рино- и аденовирусы).

Против гриппа в Самарской области привито 1 427 256 человек (44,1% от численности населения области), среди них 357 800 детей, 10 тыс. беременных. За счет других источников финансирования привито 22 356 человек.

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