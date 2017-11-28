Известный корейский дипломат и профессор посетил Ташкент

Источник: Uzdaily.uz

Дело в том, что сегодня известный профессор является еще и президентом Ассоциации теннисистов Южной Кореи среди спортсменов с ограничениями слуха. Об интеграции людей с физическими ограничениями, помощи им жить полноценной жизнью сегодня говорится много. Данная Ассоциация как раз этим и занимается — через спорт помогает гражданам Республики Корея из числа слабовидящих и незрячих вести активную жизнь, заниматься спортом.

Ра Чонг Иль не просто приехал познакомиться с деятельностью Общества слепых Узбекистана, завязать контакты, но и провел мастер-класс по игре в теннис с помощью специального инвентаря, а также посетил производства, где работают члены узбекистанского общества и дал лекцию для студентов Туринского политехнического университета в Ташкенте. Именно в данном вузе профессор дал интервью агентству.

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Что поразило сразу — идею приехать в Узбекистан и сотрудничать с Обществом слепых известному профессору подал молодой узбекистанец — а именно студент корейского Университета Gachon, почетным профессором которого является Ра Чонг Иль. Зная о работе по спортивной реабилитации незрячих через большой теннис, наш соотечественник спросил — а почему бы не познакомить с этим жителей Узбекистана?

И вот почтенный профессор, энергии которого можно только позавидовать, уже воплощает эту идею в жизнь. Он показал в ходе мастер-класса в Ташкенте, что играть в большой теннис можно и нужно, представил специальные ракетки, мячи и сетки, приспособленные дл игры для людей с проблемами зрения, а также подарил привезенный инвентарь Обществу слепых.

— Теперь, — сказал в интервью профессор, — я жду участника от Узбекистана на Международных играх в большой теннис среди людей с проблемами зрения, который пройдет в Республике Корея летом следующего года.

Две организации договорились о тесных контактах, и будем надеяться, что Узбекистан сможет представить участника для этих соревнований, а также продолжать тесно сотрудничать с корейской Ассоциацией.

Побывав на производстве, где имеют возможность работать члены Общества слепых Узбекистана, профессор сказал, что его поразила эта работа, которая проводится для людей с ограничениями в зрении, чтобы они могли принимать активное участие в жизни.

— Я узнал, что это Общество отмечает уже свое 85-летие, действует с 1932 года и думаю это заслуживает огромного уважения, что Узбекистан уже на протяжении такой большой истории заботится о своих гражданах из числа людей с ограниченными физическими возможностями, помогая им вносить свой вклад в развитие страны, — сказал гость нашей страны.

Ра Чонг Иль также отметил, что его поездка достигла своей цели и вот почему. — Я видел на мастер-классе воодушевленные лица ваших ребят, было очевидно, что им очень понравилась эта идея, и наши занятия. Надеюсь, что среди них появятся достойные увлеченные спортсмены.

Удивительной была и встреча этого известного человека со студенческой молодежью. Просто и доступно он рассказал студентам о современной истории Кореи, о том, что причиной так называемого «корейского чуда» является образование, трудолюбие и огромное желание граждан сделать свою страну процветающей.

В конце встречи ребята с удовольствием сфотографировались с известным политологом, бывшим Послом Кореи в Японии и Великобритании, бывшим советником Президента Республики Корея по вопросам дипломатии и безопасности, почетным профессором Университета Gachon Ра Чонг Иль.