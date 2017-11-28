Казанцы могут заменить старые полисы обязательного медицинского страхования на новые

Полис старого образца в виде книжки — это полис, выданный до 1 мая 2011 года. Работающим гражданам он оформлялся через работодателя.

Для замены необходимо иметь при себе следующие документы:

взрослым — паспорт и СНИЛС;

подросткам 14−18 лет — паспорт, СНИЛС, паспорт одного из родителей;

детям младше 14 лет — свидетельство о рождении и СНИЛС, паспорт одного из родителей.