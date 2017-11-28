Казанцы могут заменить старые полисы обязательного медицинского страхования на новые

Полис старого образца в виде книжки — это полис, выданный до 1 мая 2011 года. Работающим гражданам он оформлялся через работодателя.
Для замены необходимо иметь при себе следующие документы:
взрослым — паспорт и СНИЛС;
подросткам 14−18 лет — паспорт, СНИЛС, паспорт одного из родителей;
детям младше 14 лет — свидетельство о рождении и СНИЛС, паспорт одного из родителей.
Вопросы, касающиеся обеспечения полисами ОМС или получения бесплатной медицинской помощи, можно задать по телефону горячей линии 8−800−500−03−03 (круглосуточно, звонок с любых телефонов бесплатный), сообщают в компании.