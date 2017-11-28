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15:37 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казанцы могут заменить старые полисы обязательного медицинского страхования на новые

(Город Казань KZN.RU, 28 ноября). Казанцы, имеющие на руках полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) старого образца компании «Ак Барс-Мед», могут заменить его на документ нового образца.

Полис старого образца в виде книжки — это полис, выданный до 1 мая 2011 года. Работающим гражданам он оформлялся через работодателя.

Для замены необходимо иметь при себе следующие документы:
взрослым — паспорт и СНИЛС;
подросткам 14−18 лет — паспорт, СНИЛС, паспорт одного из родителей;
детям младше 14 лет — свидетельство о рождении и СНИЛС, паспорт одного из родителей.

Вопросы, касающиеся обеспечения полисами ОМС или получения бесплатной медицинской помощи, можно задать по телефону горячей линии 8−800−500−03−03 (круглосуточно, звонок с любых телефонов бесплатный), сообщают в компании.

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Казанцы могут заменить старые полисы обязательного медицинского страхования на новые
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