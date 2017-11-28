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15:49 (мск), источник: Prokazan.ru

Грузовик с бесплатной едой появился на улицах Казани

В рамках общероссийской акции «Щедрый вторник» на улицы Казани выехал грузовик с бесплатной едой для бездомных и нуждающихся, сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что цель проекта — организовать на постоянной основе горячее питание для бездомных и нуждающихся.

 — С самыми искренними намерениями мы приняли решение поддержать проект «Доброй Казани» в продолжение замечательной инициативы благотворительного склада. Ведь людей нужно не только одевать, но и кормить, — сказал депутат Казанской городской думы Рустам Рамазанов.

Отмечается, что режим работы фудтрака — минимум пять дней в неделю, однако график определяется совместно с фондами и ресторациями.

Кстати, в этот раз в меню фудтрака были щи со свежей капустой, макароны с курицей, чай и булочка. Всего порядка 100 порций.

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