Грузовик с бесплатной едой появился на улицах Казани

Отмечается, что цель проекта — организовать на постоянной основе горячее питание для бездомных и нуждающихся.

— С самыми искренними намерениями мы приняли решение поддержать проект «Доброй Казани» в продолжение замечательной инициативы благотворительного склада. Ведь людей нужно не только одевать, но и кормить, — сказал депутат Казанской городской думы Рустам Рамазанов.

Отмечается, что режим работы фудтрака — минимум пять дней в неделю, однако график определяется совместно с фондами и ресторациями.