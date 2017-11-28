Две школы построят в Приокском районе Нижнего Новгорода

Источник: РИА "Новости"

В Нижнем Новгороде построят две новые школы, обе в Приокском районе. На официальном сайте Госзакупок объявлены аукционы на выполнение работ по строительству двух образовательных учреждений.

Первая школа, рассчитанная на 525 учеников, появится на проспекте Гагарина, у дома 97, корпус 2, в районе Нижегородской сельскохозяйственной академии. На ее строительство потратят 430 миллиона 758 тысяч рублей. Работы начнутся уже в январе 2018 года, ввод школы в эксплуатацию по контракту намечен на май 2019 года.