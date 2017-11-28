Две школы построят в Приокском районе Нижнего Новгорода
Учебные заведения рассчитаны на 525 и 1500 учеников.
Учебные заведения рассчитаны на 525 и 1500 учеников.
В Нижнем Новгороде построят две новые школы, обе в Приокском районе. На официальном сайте Госзакупок объявлены аукционы на выполнение работ по строительству двух образовательных учреждений.
Первая школа, рассчитанная на 525 учеников, появится на проспекте Гагарина, у дома 97, корпус 2, в районе Нижегородской сельскохозяйственной академии. На ее строительство потратят 430 миллиона 758 тысяч рублей. Работы начнутся уже в январе 2018 года, ввод школы в эксплуатацию по контракту намечен на май 2019 года.
Вторую школу, в которой будут учиться 1500 ребятишек, построят в микрорайоне «Цветы» на улице Академика Сахарова, напротив дома № 111 корпус 2. Стоимость контракта — 664 миллиона 806 тысяч рублей. Строительство начнется также в январе 2018 года, а открытие учебного заведения запланировано в декабре 2019 года.