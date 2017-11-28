7 пар, в которых женщина старше мужчины

Источник: AFP 2017

Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден

Кэмерон Диас старше своего супруга гитариста Бенджи Мэддена на восемь лет, но, кажется, супруги настолько счастливы, что все остальное просто не имеет значения. Актриса даже запретила агентам звонить ей с предложениями по поводу новых съемок, сославшись на то, что хочет как можно больше времени проводить с избранником. Впервые молодые люди встретились еще в 2004 году во время благотворительного матча по баскетболу в помощь больным детям. Тогда знакомство не переросло во что-то большее.

Судьбоносная встреча случилась спустя 10 лет благодаря тогдашней супруге брата Бенджи — актрисе Николь Ричи. Роман начался весной 2014, и уже в январе 2015 пара поженилась. Кстати, молодой избранник стал первый мужем 43-летней на тот момент актрисы.

Джулианна Мур и Барт Фрейндлих

Источник: AFP 2017

Между парой разница девять лет. Актриса и продюсер поженились в 2003-м, когда за плечами Мур уже был серьезная кинокарьера и неудачный брак с актером Джоном Гулдом Рубином.

Со своим вторым супругом Джулианна Мур познакомилась, еще будучи замужем, в 1996-м. Тогда продюсер помог актрисе добраться до дома — у нее сломалась машина на одном из загородных шоссе. Впрочем, в роман это сразу не переросло.

Отношения завязались в 1997-м, во время совместной работы над фильмом «Тени прошлого». Влюбленные встречались семь лет, после чего решили официально оформить отношения. Сейчас 56-летняя актриса и 47-летний продюсер воспитывают двоих детей: сына Калеба и дочь Лив Хелен (оба ребенка родились вне брака).

Брижит и Эммануэль Макрон

Источник: AFP 2017

Самая обсуждаемая пара минувшей зимы и весны — президент Франции 39-летний Эммануэль Макрон и его 64-летняя супруга Бриджит.

Президентская чета познакомилась больше 25 лет назад, когда Эммануэль еще учился в школе, а Бриджит вела у него уроки театрального мастерства. Правда, тогда будущая первая леди Франции была замужем, воспитывала детей и не придавала значения интересу влюбленного подростка.

Тем не менее, намерения оказались серьезны, и в 2007 году пара заключила брак. Сейчас при любой удобной возможности президент Франции не перестает напоминать журналистам, как сильно он любит свою супругу и гордится тем, что они теперь вместе.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс

Источник: AFP 2017

Разница в 13 лет ни капли не мешает актерам жить в браке на протяжении уже 20 лет. Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс встретились еще в 1996-м. О том, как развивались отношения между влюбленными, известно не так уж и много. Большинство комментариев, которые пара давала в интервью, обычно были связаны с давлением со стороны прессы.

Поклонницы никак не могли оценить выбор актера и постоянно задаются неприличным вопросом «Что он нашел в этой старухе?»

Несмотря на разницу в возрасте, актеры действительно счастливы, о чем неоднократно говорили в интервью. По словам Деборры-Ли, ей приходится тратить много сил и времени на то, чтобы соответствовать своему идеальному мужу. Впрочем, ей это действительно удается. На последних совместных фотографиях влюбленные выглядят как ровесники, а внешнему виду Фернесс могут позавидовать иные красавицы.

Ева Мендес и Райан Гослинг

Источник: AFP 2017

Связывать себя узами брака хотят далеко не все. Так, звезда фильма «Правила съема: метод Хитча» Ева Мендес уже шесть лет счастлива в отношениях с Райаном Гослингом, который младше ее на шесть лет. Влюбленные познакомились на съемках драмы «Место под соснами». Несколько раз им приходилось расставаться, однако во всех интервью они упоминали, что причиной была ревность Евы, а вовсе не разница в возрасте.

Шакира и Жерар Пике

Источник: AFP 2017

30-летний испанский футболист Жерар Пике и 40-летняя колумбийская певица Шакира тоже решили избежать условностей: разница в 10 лет и отсутствие штампа в паспорте не смущают влюбленных уже на протяжении семи лет.

Все началось со служебного романа во время подготовки к Чемпионату мира по футболу — Шакира снимала клип на песню Waka Wakа (гимн чемпионата), а Жерар принимал участие в съемках.

Назвать отношения звездной пары стабильными достаточно сложно. Из-за пылкого темперамента молодым людям несколько раз приходилось расставаться, однако рождение двоих детей их сближает, и сейчас пара счастливо живет вместе.

Голди Хоун и Курт Рассел

Источник: AFP 2017