Искусственный остров в Эмиратах назвали в честь Омска

Несколько насыпных островов на территории Объединенных Арабских Эмиратов, входящие в группу искусственного архипелага The World, назвали в честь российских городов. Об этом пишет информационное агентство Ura.ru.

Несколько насыпных островов в Объединенных Арабских Эмиратах назвали в честь российских городов и регионов. Кроме Омска на архипелаге можно найти острова Сургут, Пермь, Барнаул, Кемерово, Оренбург, Архангельск, есть также Санкт-Петербург, Москва, Якутия, Ямал. Кстати, острова продаются. Стоимость зависит от размера и расположения.

Проект искусственных островов с названиями городов со всего мира запустило правительство Дубая, а идея принадлежит кронпринцу эмирата, шейху Мохаммеду бен Рашид аль-Мактуму. Архипелаги расположены недалеко от береговой линии в Персидском заливе. Острова размерами от 23 тыс кв. метров разделены проливами, ширина которых колеблется от 50 до 100 метров. Общая форма архипелага повторяет очертания континентов Земли.