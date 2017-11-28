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15:53 (мск), источник: АиФ Омск

Искусственный остров в Эмиратах назвали в честь Омска

Купить остров Омск можно за несколько десятков миллионов долларов.

Несколько насыпных островов на территории Объединенных Арабских Эмиратов, входящие в группу искусственного архипелага The World, назвали в честь российских городов. Об этом пишет информационное агентство Ura.ru.

Несколько насыпных островов в Объединенных Арабских Эмиратах назвали в честь российских городов и регионов. Кроме Омска на архипелаге можно найти острова Сургут, Пермь, Барнаул, Кемерово, Оренбург, Архангельск, есть также Санкт-Петербург, Москва, Якутия, Ямал. Кстати, острова продаются. Стоимость зависит от размера и расположения.

Проект искусственных островов с названиями городов со всего мира запустило правительство Дубая, а идея принадлежит кронпринцу эмирата, шейху Мохаммеду бен Рашид аль-Мактуму. Архипелаги расположены недалеко от береговой линии в Персидском заливе. Острова размерами от 23 тыс кв. метров разделены проливами, ширина которых колеблется от 50 до 100 метров. Общая форма архипелага повторяет очертания континентов Земли.

Добавим, что посмотреть на арабский Омск можно на сайте.

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