Искусственный остров в Эмиратах назвали в честь Омска
Купить остров Омск можно за несколько десятков миллионов долларов.
Купить остров Омск можно за несколько десятков миллионов долларов.
Несколько насыпных островов на территории Объединенных Арабских Эмиратов, входящие в группу искусственного архипелага The World, назвали в честь российских городов. Об этом пишет информационное агентство Ura.ru.
Несколько насыпных островов в Объединенных Арабских Эмиратах назвали в честь российских городов и регионов. Кроме Омска на архипелаге можно найти острова Сургут, Пермь, Барнаул, Кемерово, Оренбург, Архангельск, есть также
Проект искусственных островов с названиями городов со всего мира запустило правительство Дубая, а идея принадлежит кронпринцу эмирата, шейху Мохаммеду бен Рашид
Добавим, что посмотреть на арабский Омск можно на сайте.