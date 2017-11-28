Где в столице Башкирии установят новогодние елки и ледовые городки

Источник: РИА "Новости"

Первую уже по традиции установят на площади за «Конгресс-холлом» в парке «Ватан». Там же коммунальщики запланировали строительство ледового городка.

Вторая городская елка появится на площади имени Владимира Ильича Ленина, напротив Горсовета.

Главная новогодняя красавица расположится в парке культуры и отдыха Демский (Островского, 21/1). Ее обещались доставить в район в первых числах декабря из Благовещенского района.

Строительство ледового городка также запланировано. Материал возьмут из озера «Глубокое». Творческая группа темой определила уходящий и наступающий годы. Жилищные хозяйства обещали демчанам оборудовать ледовыми площадками дворы по улицам Таллинской, 21, Правды, 13, Магистральной, 27/1, Грозненской, 69/6, Строителей, 5, Г. Кусимова, 15/2, Грозненской, 69, Дагестанской, 29, и микрорайон «Яркий».

Большой ледовый городок появится в сквере около ДТ «Орион».

Для жителей Ленинского района главную новогоднюю красавицу установят на площадке перед сквером «Волна» в микрорайоне «Затон». Здесь же расположится ледовый городок.

Вторая площадка для новогодних гуляний с горками и ледяными фигурами появится на стадионе «Нижегородец» в микрорайоне Нижегородка.

Лесную красавицу в этом районе установят на площади перед дворцом культуры «УМПО». Привезут новогоднюю елку из Нуримановского района, а вот какой высоты, пока неизвестно. На этой же территории развернется ледовый городок.

25-метровая новогодняя елка уже украшает площадь перед дворцом культуры имени С. Орджоникидзе. Специальная техника доставила ее из Благовещенского района Башкирии.

Когда установится минусовая температура, творческие коммунальщики начнут вырезать изо льда фигуры и горку.

Елку 30-метровой высоты из Благовещенского района в Кировском районе планируют установить на перекрестке улиц Мубарякова и Софьи Перовской (ориентир «Макдоналдс»).

А вот насчет ледового городка местная администрация еще думает.

Главную новогоднюю елку в Октябрьском районе Уфы хотят установить на площади перед Дворцом спорта. Доставят 35-метровое дерево прямиком из Нуримановского района.