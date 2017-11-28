В зоопарк Ростова-на-Дону доставили двух носорогов из Израиля

Вес животных с контейнером — около девяти тонн. Известно, что они прибыли из Израиля.

Как рассказали в мэрии, израильская сторона выдвинула достаточно жесткие требования к содержанию животных. Но в зоопарке удалось их все выполнить. Так, южные белые носороги будут содержаться в раздельных вольерах. У каждого будет как зимнее, так и летнее жилище.

— В теплое время года увидеть можно будет как пятилетнего Теркеля, так и тридцатилетнего Зеона, — рассказали в зоопарке, — а в холодное на экспозиции будет только младший.