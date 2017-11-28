В зоопарк Ростова-на-Дону доставили двух носорогов из Израиля
Совсем скоро посетители Ростовского зоопарка смогут увидеть новых животных. Как сообщили в городской администрации, в аэропорту
Совсем скоро посетители Ростовского зоопарка смогут увидеть новых животных. Как сообщили в городской администрации, в аэропорту
Вес животных с контейнером — около девяти тонн. Известно, что они прибыли из Израиля.
Как рассказали в мэрии, израильская сторона выдвинула достаточно жесткие требования к содержанию животных. Но в зоопарке удалось их все выполнить. Так, южные белые носороги будут содержаться в раздельных вольерах. У каждого будет как зимнее, так и летнее жилище.
— В теплое время года увидеть можно будет как пятилетнего Теркеля, так и тридцатилетнего Зеона, — рассказали в зоопарке, — а в холодное на экспозиции будет только младший.
К слову, передавать животных по двое — это европейская практика: так питомцам проще прижиться на новом месте. При этом сажать в один вольер нельзя, иначе конфликтов не избежать.