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16:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В зоопарк Ростова-на-Дону доставили двух носорогов из Израиля

Совсем скоро посетители Ростовского зоопарка смогут увидеть новых животных. Как сообщили в городской администрации, в аэропорту Ростова-на-Дону сел спецрейс, на борту которого находились два носорога.

Вес животных с контейнером — около девяти тонн. Известно, что они прибыли из Израиля.

Как рассказали в мэрии, израильская сторона выдвинула достаточно жесткие требования к содержанию животных. Но в зоопарке удалось их все выполнить. Так, южные белые носороги будут содержаться в раздельных вольерах. У каждого будет как зимнее, так и летнее жилище.

— В теплое время года увидеть можно будет как пятилетнего Теркеля, так и тридцатилетнего Зеона, — рассказали в зоопарке, — а в холодное на экспозиции будет только младший.

К слову, передавать животных по двое — это европейская практика: так питомцам проще прижиться на новом месте. При этом сажать в один вольер нельзя, иначе конфликтов не избежать.

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