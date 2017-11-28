Алекперов и Бочаров наградили победителей конкурса социальных проектов

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» направлен на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, благоустройство территорий, создание спортивных и детских площадок, организацию фестивалей и праздников, реконструкцию памятников, поддержку одаренных детей.

— «Лукойл» — стратегический партнёр и друг Волгоградской области. Сегодня мы подводим итоги конкурса социально-культурных проектов, — отметил губернатор Андрей Бочаров.

Глава региона поблагодарил президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова за вклад в те преобразования, которые происходят в Волгоградской области. Так, за пять лет компания вложила свыше 115 миллиардов рублей в различные проекты, помогая создать порядка 200 высокопроизводительных рабочих мест. Социальная направленность — один из главных принципов стратегического партнера региона, в котором также приоритетом является забота о комфорте жителей. Уже реализованы значимые для развития сельских территорий проекты: реконструирован Филинский водозабор в Котовском районе, отремонтированы центральная больница и два детских сада Фроловского района, обновлен фонтан «Искусство» на Центральной набережной Волгограда. На многих благоустроенных площадках появились спортивно-оздоровительные комплексы и восстановлены объекты культуры.

— Конкурсы — наиболее понятный и прозрачный принцип отбора и поддержки достойных и нужных проектов. Уверен, что такие события будут происходить ежегодно, — прокомментировал на церемонии награждения глава «Лукойла» Вагит Алекперов.

Победителей определили в разных конкурсных тематиках. Так, на номинацию «Духовность и культура» было подано 289 заявок. В числе лучших идей — «Живая глина»: его авторы планируют обучать детей Котовского района гончарному делу. В номинации «Экология» отобраны семь проектов. В «Спорте» победили 13 социально-направленных идей. Среди тех, кто получил поддержку бизнеса, — «Ассоциация девочек-скаутов»: компанией одобрен их проект по интеграции детей с особенностями развития в обществе.

Обладателем Гран-при стала семья Филипповых из Городищенского района: родителям девятерых детей вручили ключи от автомобиля «Лада Ларгус», чтобы взрослые смогли показать юным жителям региона мир за пределами их села.

— Это для нас большой подарок к Новому году. Сегодня сбылась наша давняя мечта: машина нам нужна, чтобы возить детей в школу, до которой полтора километра. И самое важное, что у нас появилась возможность путешествовать, — поделилась радостью Валентина Филиппова.

Президент компании призвал всех остальных не сдаваться, подавать заявки, чтобы проекты получили финансовую поддержку.

Отметим, что подобный конкурс проходит в восьмой раз. По словам его устроителей, с каждым годом растёт качество предлагаемых идей и проектов.

В Волгоградской области зарегистрировано почти три тысячи некоммерческих социально ориентированных организаций. И эта цифра может возрасти: в регионе развивается инфраструктура поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Помощь НКО сегодня оказывается на федеральном и на местном уровнях. Так, в октябре на площадке Центра развития бизнеса было открыто новое окно для НКО, деятельность которых направлена на решение социальных задач, в том числе поддержку материнства и детства, здорового образа жизни, а также оказание помощи пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья.