Суперболельщик из Волгограда поедет на финальную жеребьевку ЧМ-2018
Суперболельщики из 11
Суперболельщики из 11
Церемония пройдет 1 декабря в Москве и соберет несколько тысяч звездных гостей. Среди них будут делегации 32
Ольга Васильевна знакома многим поколениям волгоградских болельщиков. Вернее, даже не она — ее голос. Именно он сопровождал все матчи «Ротора». Ольга Парамонова была диктором Центрального стадиона с 1969 года и делила с фанатами радость побед и горечь поражений. Возраст для нее не помеха, она
— За годы работы я научилась одинаково спокойно сообщать и о голах, которые забил «Ротор» на последних минутах, и о тех, что соперник отправил в наши ворота. Это довольно сложно, ведь по натуре я человек довольно эмоциональный, — говорит Ольга Васильевна.
И по секрету признается, что поначалу к футболу была равнодушна. Зато теперь это ее страсть, которую, кстати, не разделяют ни муж, ни другие родственники. Но ее запала на всех хватает. На Чемпионате мира по футболу Ольга Парамонова, конечно же, будет болеть за сборную России.
— Надеюсь, что наши ребята покажут все, на что способны, выложатся по полной. А мы будем поддерживать их с трибун, — говорит Ольга Васильевна.
Она будет среди тех, кто первым узнает, с кем предстоит сразиться нашей сборной. Кроме того, получит два билета на первый матч Чемпионата в Волгограде из рук легенд футбола. А еще мечтает хоть раз прийти в дикторскую нового стадиона «Волгоград Арена» и объявить составы
Что касается остальных Суперболельщиков, то самому младшему из них, Мише Смолину из Москвы, всего 6 лет. А самый опытный — 75-летний тромбонист Виктор Паутов из Саранска.