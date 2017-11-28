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16:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Суперболельщик из Волгограда поедет на финальную жеребьевку ЧМ-2018

Суперболельщики из 11 городов-организаторов ЧМ-2018 получили право стать почетными зрителями Финальной Жеребьевки Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

Церемония пройдет 1 декабря в Москве и соберет несколько тысяч звездных гостей. Среди них будут делегации 32 команд-участниц турнира, легендарные футболисты, артисты, а также 11 почетных зрителей. Ими станут настоящие Суперболельщики — жители городов-организаторов ЧМ-2018. Волгоград на церемонии будет представлять болельщица с полувековым стажем — 71-летняя Ольга Парамонова.

Ольга Васильевна знакома многим поколениям волгоградских болельщиков. Вернее, даже не она — ее голос. Именно он сопровождал все матчи «Ротора». Ольга Парамонова была диктором Центрального стадиона с 1969 года и делила с фанатами радость побед и горечь поражений. Возраст для нее не помеха, она по-прежнему болеет за любимый клуб. И может похвастаться коллекцией «роторовских» программок, значков и шарфов.

По словам Ольги Васильевны, диктором она стала случайно. На стадион устроилась радиомехаником и звукооператором, но как-то пришлось подменить диктора. Сказалось театральное образование — хорошо поставленный голос заметили, а потом и полюбили.

— За годы работы я научилась одинаково спокойно сообщать и о голах, которые забил «Ротор» на последних минутах, и о тех, что соперник отправил в наши ворота. Это довольно сложно, ведь по натуре я человек довольно эмоциональный, — говорит Ольга Васильевна.

И по секрету признается, что поначалу к футболу была равнодушна. Зато теперь это ее страсть, которую, кстати, не разделяют ни муж, ни другие родственники. Но ее запала на всех хватает. На Чемпионате мира по футболу Ольга Парамонова, конечно же, будет болеть за сборную России.

— Надеюсь, что наши ребята покажут все, на что способны, выложатся по полной. А мы будем поддерживать их с трибун, — говорит Ольга Васильевна.

Она будет среди тех, кто первым узнает, с кем предстоит сразиться нашей сборной. Кроме того, получит два билета на первый матч Чемпионата в Волгограде из рук легенд футбола. А еще мечтает хоть раз прийти в дикторскую нового стадиона «Волгоград Арена» и объявить составы команд-участниц. Тем более, если это будет матч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Что касается остальных Суперболельщиков, то самому младшему из них, Мише Смолину из Москвы, всего 6 лет. А самый опытный — 75-летний тромбонист Виктор Паутов из Саранска.

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