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16:53 (мск), источник: Ежедневник.by

Ученые предрекли появление новой сексуальной ориентации

Это «цифросексуалы», которые будут удовлетворять свои сексуальные потребности исключительно за счет технологий и виртуальной реальности.

Источник: Ежедневник.by

Доклад канадских ученых на эту тему опубликован в журнале Journal of Sexual and Relationship Therapy, сообщает РИА Новости.

«Можно с уверенностью сказать, что наступила эра виртуального секса с эффектом погружения», — заявил профессор Нил Маккартур, директор Центра прикладной и профессиональной этики в Университете Манитобы.

По его словам, развитие технологий приведет к тому, что многие будут предпочитать роботов живым партнерам.

«Нет никаких сомнений в том, что секс-роботы на подходе. Люди будут налаживать тесные связи со своими партнерами-роботами. Их будут изготавливать на заказ, чтобы удовлетворять желания людей и делать вещи, которые партнеры-люди не могут или не станут делать», — констатирует Маккартур.

Исследователи призывают практикующих врачей понять природу «цифросексуальности» и быть готовыми к работе с такими клиентами.

По мнению авторов, описываемое ими явление может привести к проблемам в отношениях и разводам, а также к усилению чувства вины и стыда.

Как сообщал Фонд ответственной робототехники (FRR), в ближайшее время секс-роботов начнут использовать в домах престарелых, а также для «помощи» парам, практикующим отношения на расстоянии.

Пока подобных роботов производят всего четыре компании, однако эксперты предполагают, что в ближайшие десятилетия эта тенденция может стать повсеместной.

Как отмечает основатель FRR, почетный профессор робототехники и искусственного интеллекта в Университете Шеффилда Ноэль Шарки, сейчас использование секс-роботов или кукол считается сексуальной девиацией, и пока неясно, изменится ли это в будущем.

«Нынешние исследования учитывают неосведомленную публику, поэтому трудно сказать, останутся ли “цифросексуальные” практики девиацией или же их широкое распространение приведет к тому, что социальные нормы изменятся», — цитирует его The Telegraph.

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