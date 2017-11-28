Ученые предрекли появление новой сексуальной ориентации
Это «цифросексуалы», которые будут удовлетворять свои сексуальные потребности исключительно за счет технологий и виртуальной реальности.
Это «цифросексуалы», которые будут удовлетворять свои сексуальные потребности исключительно за счет технологий и виртуальной реальности.
Доклад канадских ученых на эту тему опубликован в журнале Journal of Sexual and Relationship Therapy, сообщает РИА Новости.
«Можно с уверенностью сказать, что наступила эра виртуального секса с эффектом погружения», — заявил профессор Нил Маккартур, директор Центра прикладной и профессиональной этики в Университете Манитобы.
По его словам, развитие технологий приведет к тому, что многие будут предпочитать роботов живым партнерам.
«Нет никаких сомнений в том, что
Исследователи призывают практикующих врачей понять природу «цифросексуальности» и быть готовыми к работе с такими клиентами.
По мнению авторов, описываемое ими явление может привести к проблемам в отношениях и разводам, а также к усилению чувства вины и стыда.
Как сообщал Фонд ответственной робототехники (FRR), в ближайшее время
Пока подобных роботов производят всего четыре компании, однако эксперты предполагают, что в ближайшие десятилетия эта тенденция может стать повсеместной.
Как отмечает основатель FRR, почетный профессор робототехники и искусственного интеллекта в Университете Шеффилда Ноэль Шарки, сейчас использование
«Нынешние исследования учитывают неосведомленную публику, поэтому трудно сказать, останутся ли “цифросексуальные” практики девиацией или же их широкое распространение приведет к тому, что социальные нормы изменятся», — цитирует его The Telegraph.