В Петербурге ждут мокрый снег и гололедицу
Главное управление МЧС России по Петербургу выступило с предупреждением: в среду, 29 ноября, ожидается ухудшение дорожной ситуации
Главное управление МЧС России по Петербургу выступило с предупреждением: в среду, 29 ноября, ожидается ухудшение дорожной ситуации
Ведомство напомнило об опасности столкновения с машинами, следующими в поперечном направлении:
«Не все водители учитывают опасность гололеда. Лучше повременить с выездом на перекресток, чем подставить себя под удар машины, которой управляет неосторожный или неопытный водитель», — отметили в
По данным Росгидромета, завтра днем в городе на Неве ожидается +1 градус, ночью — около ноля, ветер южный, умеренный.