Калининградские полицейские вернули девушке потерянный рюкзак с 98 тысячами рублей

Можно себе представить, как расстроилась 21-летняя жительница Калининграда, не обнаружив при себе любимый рюкзак, в котором находилось 98 тысяч рублей, скопленных на покупку нового смартфона. « Маша-растеряша» по имени Маргарита заподозрила, что забыла ценный груз в салоне такси. Однако на звонки в диспетчерскую поступил отрицательный ответ: мешка с деньгами никто не приносил.

«Не стоит впадать в отчаяние!» — решила сообразительная девушка и отправилась просить помощи в городской отдел полиции № 3. Оперативники угрозыска первым делом установили личность подвозившего калининградку таксиста. Затем предметно пообщались с мужчиной и тот выдал искомый рюкзачок, уверяя, что изначально хотел заняться розысками его хозяйки, да потом как-то забыл о своих намерениях.