Калининградские полицейские вернули девушке потерянный рюкзак с 98 тысячами рублей
Деньги, которые калининградка копила на смартфон, она умудрилась забыть в салоне такси.
Деньги, которые калининградка копила на смартфон, она умудрилась забыть в салоне такси.
Можно себе представить, как расстроилась 21-летняя жительница Калининграда, не обнаружив при себе любимый рюкзак, в котором находилось 98 тысяч рублей, скопленных на покупку нового смартфона. «
«Не стоит впадать в отчаяние!» — решила сообразительная девушка и отправилась просить помощи в городской отдел полиции № 3. Оперативники угрозыска первым делом установили личность подвозившего калининградку таксиста. Затем предметно пообщались с мужчиной и тот выдал искомый рюкзачок, уверяя, что изначально хотел заняться розысками его хозяйки, да потом
К счастью у извозчика руки не дошли и до содержимого заплечной сумки — все рубли до копейки Рите лично вручил начальник ОП-3 Роман Юдаев. После чего отдал команду дать юридическую оценку действиям таксиста.