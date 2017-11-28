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17:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Калининградские полицейские вернули девушке потерянный рюкзак с 98 тысячами рублей

Деньги, которые калининградка копила на смартфон, она умудрилась забыть в салоне такси.

Можно себе представить, как расстроилась 21-летняя жительница Калининграда, не обнаружив при себе любимый рюкзак, в котором находилось 98 тысяч рублей, скопленных на покупку нового смартфона. «Маша-растеряша» по имени Маргарита заподозрила, что забыла ценный груз в салоне такси. Однако на звонки в диспетчерскую поступил отрицательный ответ: мешка с деньгами никто не приносил.

«Не стоит впадать в отчаяние!» — решила сообразительная девушка и отправилась просить помощи в городской отдел полиции № 3. Оперативники угрозыска первым делом установили личность подвозившего калининградку таксиста. Затем предметно пообщались с мужчиной и тот выдал искомый рюкзачок, уверяя, что изначально хотел заняться розысками его хозяйки, да потом как-то забыл о своих намерениях.

К счастью у извозчика руки не дошли и до содержимого заплечной сумки — все рубли до копейки Рите лично вручил начальник ОП-3 Роман Юдаев. После чего отдал команду дать юридическую оценку действиям таксиста.

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